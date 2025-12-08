Sức trẻ của chương trình quốc gia 'Tổ quốc trong tim'

Đúng như lời Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói trước khi “concert quốc gia” diễn ra, ê-kíp thực hiện mong muốn sẽ xây dựng một đêm nhạc mà mọi thế hệ đều cảm nhận được, ngay từ những giây phút đầu tiên, khi bài Quốc ca vang lên, tiếng hát của 50 nghìn người từ khắp các phía trên sân vận động Mỹ Đình, được khuếch đại bởi hệ thống mic gắn ở nhiều khu vực fanzone, khiến bất kỳ ai có mặt ở đó cũng lâng lâng trong niềm xúc động và tự hào.
Fanchant là cụm từ thường được dùng cho việc người hâm mộ cổ vũ cho thần tượng, nghệ sĩ bằng cách hô vang hoặc hát vang những từ hoặc cụm từ trong bài hát. Và ở Mỹ Đình đêm 10/8, sân khấu “Tổ quốc trong tim” không có một thần tượng cụ thể nào, nhưng fanchant đã vang lên ở mọi bài hát, từ Quốc ca cho đến “Mẹ yêu con”, từ “Bác Hồ người cho em tất cả” cho đến “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”…
Những bài hát dù ra đời đã khá lâu, gắn bó với thế hệ 6x, 7x, 8x, giờ đều đã lên ông bà, cha mẹ, nhưng vẫn được những bạn trẻ GenY, GenX, GenZ hát vang. Thậm chí nhiều khán giả “thế hệ trước” còn hỏi nhau: “Bọn trẻ thuộc cả những bài này cơ à?”…
Không những thế, có thể thấy được những làn sóng lightstick từ đèn pin trên điện thoại, lightstick đủ màu, đặc biệt nhiều nhất là lightstick cờ đỏ sao vàng trên các khán đài ở những bản nhạc sôi động, hào hùng.
Và khi camera bắt cận, có thể thấy các bạn trẻ “quẩy” rất sung ở mọi fanzone, từ các khu Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc cho đến các khán đài, hay mọi góc ở sân vận động. Đây là điều trước đây có lẽ chỉ thấy được ở các chương trình nhạc trẻ, có nghệ sĩ thần tượng của giới trẻ, hoặc các concert của nghệ sĩ quốc tế.
Để làm được điều này, như đạo diễn Đặng Lê Minh Trí từng chia sẻ, ê-kíp xây dựng chương trình phải đặt người trẻ vào concert, phải để cho người trẻ thấy mình trong đó, “phải để họ soi gương và thấy cá tính mà họ đang cần”.
Và với những ca khúc dù đã cách nay hàng chục năm, nhưng được phối lại trẻ trung, sôi động, cùng với sự thể hiện của các nghệ sĩ nhiều thế hệ, trong đó có những nghệ sĩ trẻ, chuyển tải thông điệp của chương trình theo cách của người trẻ, “Tổ quốc trong tim” đã thực sự chạm đến cảm xúc, đến trái tim của không chỉ 50 nghìn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình, mà còn rất nhiều bạn trẻ khác theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên các nền tảng, các kênh…
“LED 10 điểm. Âm nhạc 10 điểm. Concert 100 điểm” – một bạn trẻ GenZ đã chia sẻ sau khi xem “concert quốc gia”. Và đó cũng là cảm nhận chung của nhiều bạn trẻ GenZ khác. “Âm thanh ánh sáng đỉnh quá. Chúng cháu chưa bao giờ ‘quẩy’ ở một chương trình toàn các bài hát Cách mạng và quê hương đất nước như thế này. Trong một bầu không khí như thế này, không ai có thể ngồi yên được” – một nhóm sinh viên đi cùng nhau chia sẻ.
“Chúng tôi có thể tự hào nói rằng chương trình dành cho mọi thế hệ” – Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói. Để có được hiệu ứng tốt nhất về kỹ thuật, đặc biệt là về âm thanh, ê-kíp đã phải rất “đau đầu” để tính toán sao cho hệ thống loa phát huy hiệu quả tốt nhất.
“Chúng tôi phải đo đếm và tính rất kỹ. Không gian của sân vận động Mỹ Đình có hai vòm hai bên, nhưng hai phần còn lại không có. Chúng ta không có hệ thống tán âm và tiêu âm. Nếu nói đúng ra là hai vòm hai bên là hệ thống tán âm, nhưng lại bị lủng ở giữa, cho nên phải thiết kế bộ phận âm thanh riêng để tính không chỉ loa gì, mà phải đặt ở đâu và số lượng bao nhiêu” – đạo diễn Minh Trí chia sẻ.
Anh cho biết, lý do là cảm nhận của khán giả tại “Tổ quốc trong tim” khác với các chương trình khác. “Ở các chương trình khác, các bạn sẽ có một số idol nhất định, và chỉ cần khi các idol xuất hiện, là các bạn sẽ hạnh phúc, điều này không sai. Nhưng với một chương trình như thế này, phải làm sao để các bạn có thể hòa nhịp được ở nhiều bài hát, âm thanh phải như thế nào, đó là một thách thức không hề nhỏ. Chúng tôi đã rất đau đầu về việc này” – Đặng Lê Minh Trí kể lại.
Cũng không thể không nhắc đến vai trò của các nghệ sĩ, những người nắm giữ sợi dây cảm xúc của từng tiết mục. Khi Tóc Tiên, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy... bước ra, khán giả ồ lên và hò reo. Sự góp mặt của những giọng ca được khán giả trẻ yêu thích đã tạo nên những sắc thái mới mẻ cho chương trình, không chỉ ở những màn hòa giọng của nghệ sĩ nhiều thế hệ, hay những bản phối mới, mà còn ở sự thăng hoa của chính họ trong tiếng cổ vũ và tiếng hát theo của 50 nghìn khán giả tại Mỹ Đình.
Không phải ngẫu nhiên mà chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” là “concert quốc gia”, một đêm nhạc tầm cỡ quốc gia dành cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân, mọi thế hệ, mọi lứa tuổi. Bởi vì đó là một đêm nhạc của cảm xúc kết nối tất cả mọi người, kết nối các thế hệ trong một bầu không khí sôi động đầy tự hào, được dẫn dắt bởi chính những người trẻ. Để khi đêm nhạc đã kết thúc, khán giả và nghệ sĩ vẫn còn “lụy concert”, và chờ đợi ở những chương trình nghệ thuật chính luận tiếp nối, nơi cả khán giả trẻ và khán giả thế hệ trước đều tìm thấy mình trong đó.