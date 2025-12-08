Sức trẻ của chương trình quốc gia 'Tổ quốc trong tim'

Đúng như lời Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói trước khi “concert quốc gia” diễn ra, ê-kíp thực hiện mong muốn sẽ xây dựng một đêm nhạc mà mọi thế hệ đều cảm nhận được, ngay từ những giây phút đầu tiên, khi bài Quốc ca vang lên, tiếng hát của 50 nghìn người từ khắp các phía trên sân vận động Mỹ Đình, được khuếch đại bởi hệ thống mic gắn ở nhiều khu vực fanzone, khiến bất kỳ ai có mặt ở đó cũng lâng lâng trong niềm xúc động và tự hào.

Fanchant là cụm từ thường được dùng cho việc người hâm mộ cổ vũ cho thần tượng, nghệ sĩ bằng cách hô vang hoặc hát vang những từ hoặc cụm từ trong bài hát. Và ở Mỹ Đình đêm 10/8, sân khấu “Tổ quốc trong tim” không có một thần tượng cụ thể nào, nhưng fanchant đã vang lên ở mọi bài hát, từ Quốc ca cho đến “Mẹ yêu con”, từ “Bác Hồ người cho em tất cả” cho đến “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”…

Những bài hát dù ra đời đã khá lâu, gắn bó với thế hệ 6x, 7x, 8x, giờ đều đã lên ông bà, cha mẹ, nhưng vẫn được những bạn trẻ GenY, GenX, GenZ hát vang. Thậm chí nhiều khán giả “thế hệ trước” còn hỏi nhau: “Bọn trẻ thuộc cả những bài này cơ à?”…

Những làn sóng lightstick từ phía khán giả.

Không những thế, có thể thấy được những làn sóng lightstick từ đèn pin trên điện thoại, lightstick đủ màu, đặc biệt nhiều nhất là lightstick cờ đỏ sao vàng trên các khán đài ở những bản nhạc sôi động, hào hùng.

Và khi camera bắt cận, có thể thấy các bạn trẻ “quẩy” rất sung ở mọi fanzone, từ các khu Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc cho đến các khán đài, hay mọi góc ở sân vận động. Đây là điều trước đây có lẽ chỉ thấy được ở các chương trình nhạc trẻ, có nghệ sĩ thần tượng của giới trẻ, hoặc các concert của nghệ sĩ quốc tế.