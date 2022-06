“Sức nóng” du lịch hè vào mùa cao điểm

Điểm đến Hạ Long cũng được đông đảo du khách lựa chọn do có lợi thế gần Hà Nội, di chuyển dễ dàng, các phòng nghỉ ở đây thường được bán hết nhanh chóng, nhất là vào dịp cuối tuần. Trải nghiệm du lịch ở Hạ Long khá đa dạng, từ tắm biển đến đi du thuyền, tham quan khu vui chơi, công viên nước Sun World và Tuần Châu, ngắm vịnh di sản từ trực thăng… Trong những ngày cuối tuần qua, lượng khách đến Quảng Ninh luôn đạt từ 150.000-170.000 lượt khách, tập trung chủ yếu ở các điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Phú Quốc vẫn là điểm đến được đông đảo người dân yêu thích, lựa chọn, vì có nhiều khu vui chơi phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ… Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh của du khách, từ ngày 1/6 đến ngày 15/8, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay. Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% số chỗ so với hiện tại, đồng thời khai trương thêm đường bay quốc tế mới. Các chuyến bay tăng cường tới các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Hãng đã chủ động bố trí các chuyến bay muộn sau 19 giờ đến các điểm du lịch và đưa khách về từ các điểm du lịch sau 21 giờ nhằm góp phần giảm ùn ứ tại sân bay dịp cao điểm… Hiện tại, giá vé máy bay cũng đang tăng cao. Cuối tuần, giá cao hơn thời điểm trong tuần 30-50%. Để mua vé giá tiết kiệm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ, mua vé từ sớm, mua trên website, ứng dụng di động...

Vẻ đẹp nên thơ của vịnh Vĩnh Hy nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN Vẻ đẹp nên thơ của vịnh Vĩnh Hy nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sàn diễn thời trang quảng bá du lịch Việt



Đầu tháng 6/2022, chương trình thời trang Vietnam International Fashion Tour (VIFT) diễn ra ở Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu Thủ đô. Chương trình dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những bộ sưu tập thời trang của S Designer House hội tụ văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam; Ỷ Vân Hiên với trang phục truyền thống đậm màu quá khứ; Tuyết Nhung Bridal tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông, lưu giữ bản sắc dân tộc Việt Nam...



Trong đó, đáng chú ý Ỷ Vân Hiên là một đội ngũ gồm những người trẻ tuổi, thích và am hiểu chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu văn học, âm nhạc, kiến trúc, hội họa, điêu khắc, trang phục, ẩm thực và các nghi lễ truyền thống trong cung đình cũng như trong dân gian. Họ tiến hành phục dựng, tạo ra một trào lưu hướng về trang phục truyền thống trong cộng đồng, nhất là với giới trẻ. Tại Vietnam International Fashion Tour, bộ sưu tập thời trang của Ỷ Vân Hiên đã góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, để cho những giá trị tinh hoa trở lại với đời sống văn hóa hiện đại của người Việt, đồng thời góp phần quảng bá giới thiệu văn hóa Việt ra thế giới.



Theo Ban Tổ chức, chương trình thời trang Vietnam International Fashion Tour hướng đến việc tôn vinh những ý tưởng nghệ thuật thời trang độc đáo của các nhà thiết kế trong nước, tìm cảm hứng mới trong những nét vẽ, cắt may của thời trang truyền thống. Đặc biệt, những người làm chương trình mong muốn quảng bá du lịch, dùng vẻ đẹp của thời trang tôn vinh du lịch… Do đó, chương trình tổ chức 4 show mỗi năm với mục tiêu định hướng thời trang từng mùa, dừng chân tại một điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước. Theo đó, hành trình Vietnam International Fashion Tour sẽ dừng chân 5 tỉnh, thành phố trong 2 năm 2022-2023 bao gồm: Quảng Ninh (28/8/2022), Lào Cai (30/10/2022), Hà Nội (25/12/2022 - 31/12/2023), Hòa Bình (25/6/2023) và Ninh Bình (27/8/2023). Ban Tổ chức cũng ấp ủ kế hoạch mang tour diễn ra thế giới...



Nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc, Chủ tịch Vietnam International Fashion Tour chia sẻ: Tại mỗi địa điểm du lịch, mỗi show diễn sẽ kể câu chuyện thú vị, chi tiết về văn hóa, lịch sử thông qua lễ hội thời trang, chương trình trải nghiệm. Những nét đặc trưng văn hóa thấm vào thời trang, len lỏi lên sân khấu góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch. Nét đẹp bản địa tạo cảm hứng cho thời trang, đưa thời trang về điểm gốc, truyền tải thông điệp về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Chương trình kỳ vọng lan tỏa tình yêu về thời trang đến công chúng, tìm kiếm và nuôi dưỡng nguồn lực địa phương. Với chương trình này, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của điểm đến sẽ chính là sân khấu trình diễn thời trang thay vì một sân khấu chỉ bó hẹp trong nhà.



Đặc biệt, đây cũng là dự án thời trang đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thực tế ảo gồm trung tâm thương mại ảo dành cho tất cả các ngành hàng đầu tiên tại Việt Nam, sàn diễn thời trang ảo, tổ chức các sự kiện văn hóa đồng hành trên không gian thực tế ảo… Với nhiều nét đặc sắc, chương trình được kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch và tạo bước đột phá cho nền thời trang nước nhà.



Năm 2022, ngành du lịch dự kiến sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 60 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được mục tiêu này, việc đổi mới quảng bá, xúc tiến thu hút khách là quan trọng, nhất là với khách quốc tế để chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm từ tháng 9. Ngành du lịch xác định trước mắt, tập trung khai thác tốt các thị trường truyền thống, các thị trường đã phục hồi kết nối hàng không và khôi phục chính sách visa như trước đại dịch, các thị trường đã cho phép công dân đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, việc có thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cũng sẽ góp phần tạo điểm nhấn, xây dựng thương hiệu du lịch hấp dẫn.

Thanh Giang