Sức mạnh từ sự đồng lòng, thông suốt - Bài 3: Không được trễ nải việc của dân

Như vậy, TP Thủ Đức có 16 phòng chuyên môn. Dự kiến địa phương này tiếp tục giảm thêm 20% cơ quan Đảng và 15% cơ quan chính quyền theo dự thảo phương án sắp xếp chung của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP Thủ Đức được thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18: một cơ quan thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện chủ trương kiên quyết xóa bỏ các tổ chức trung gian, các địa phương đã cơ bản hoàn thành xong việc xây dựng phương án hợp nhất và đề xuất sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đơn cử tại tỉnh Quảng Ninh, cấp ủy, tổ chức Đảng cấp tỉnh thực hiện phương án sắp xếp theo hướng giảm 2 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, 3 Ban cán sự, 7 Đảng đoàn; tăng 1 Đảng ủy trực thuộc tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh thực hiện phương án theo hướng giảm 6 đầu mối cơ quan chuyên môn cấp sở và dự kiến giảm khoảng 25% số phòng sau hợp nhất. Quảng Ninh chỉ đề xuất giữ nguyên mô hình hoạt động của Đảng bộ Than Quảng Ninh (đặc thù riêng của địa phương) trực thuộc Đảng bộ tỉnh, còn lại thì thực hiện theo phương án chung của cả nước.

Hiện nay, Bộ Công an cũng thực hiện theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở, sắp xếp lại lực lượng. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án, phương án về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an các cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm có kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở, sắp xếp lại lực lượng.