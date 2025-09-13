Sức khỏe nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại

Sáng 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk.

Nguyễn Nam Đại Thuận bị công an khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng cùng ngày khi đang mặc áo chống nắng, ngụy trang để lẩn trốn.

Theo một nguồn tin, Thuận từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện tại nhà và có nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội.