Sức khoẻ của NSND Công Lý sau cấp cứu

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý - đăng tải hình ảnh nam nghệ sĩ sau ca phẫu thuật. Theo chia sẻ, sức khỏe của anh đã ổn định, các kết quả kiểm tra không phát hiện vấn đề đáng lo ngại. Trong những ngày này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Quốc Quân, MC Thảo Vân… đã tới thăm hỏi, động viên.

Ngọc Hà bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm mọi người dành cho chồng: “Những lúc thế này thực sự dễ yếu lòng, nhưng nhờ có sự quan tâm, yêu thương của mọi người mà gia đình có thêm nguồn hạnh phúc, động lực lớn lao”, cô chia sẻ.