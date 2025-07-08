‏Là doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất container và ‏ ‏sơ mi rơ moóc‏ ‏, Tân Thanh Container mang đến triển lãm các sản phẩm chuyên dụng và giải pháp vận chuyển tích hợp. Với phương châm ‏‏“Luôn dẫn đầu về chất lượng”‏‏, doanh nghiệp khẳng định vai trò trong đổi mới công nghệ và dịch vụ hậu mãi đồng bộ, nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng.‏

‏Tại Triển lãm VILOG 2025, Tân Thanh Container giới thiệu các giải pháp vận tải thông minh tại gian hàng F123–124 (Sảnh B, SECC). Với chủ đề ‏‏"Chuyển đổi số – Phát triển xanh ngành logistics"‏‏, triển lãm tập trung vào các giải pháp công nghệ tự động hóa, IoT và năng lượng tái tạo. Sự kiện quy tụ hơn 350 doanh nghiệp từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. ‏

‏– Sắp tổ chức tại Hà Nội từ 28/08 đến 05/09.‏

‏ – diễn ra từ ngày 31/07 đến 02/08 tại Tp. HCM.‏

‏Đặc biệt, sản phẩm ‏‏Container lạnh giám sát thông minh RMS (Reefer Monitoring System)‏‏ là minh chứng cho nỗ lực đổi mới công nghệ của Tân Thanh. RMS cho phép theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong suốt quá trình vận chuyển, tối ưu hiệu quả vận hành và đáp ứng xu hướng vận tải xanh, chuỗi cung ứng số hiện đại.‏

‏Tại gian hàng, khách tham quan được tư vấn trực tiếp, nhận tài liệu chuyên ngành và quà lưu niệm. Đây là hoạt động kết nối cộng đồng logistics trong nước và quốc tế, đồng thời là dịp để doanh nghiệp khẳng định vị thế sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực hội nhập quốc tế. ‏

‏Góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội: Tự hào thương hiệu Việt hơn 30 năm‏

‏Sau VILOG 2025, Tân Thanh Container tiếp tục tham gia ‏‏Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội‏‏ ‏‏nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh‏‏, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/08 đến 05/09/2025.‏

‏Đây là sự kiện do Chính phủ chủ trì, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc. Với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"‏‏, triển lãm là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.‏

‏Tân Thanh Container sẽ hiện diện tại phân khu ‏‏“Khởi nghiệp kiến quốc”‏‏ ‏‏(Sảnh 3, gian hàng H3 - 019.8)‏‏, trưng bày các sản phẩm đại diện cho ngành cơ khí và logistics hiện đại thông minh; gắn liền với định hướng phát triển xanh – bền vững.‏

‏Tham gia với tư cách là doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, Tân Thanh Container thể hiện tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và vai trò đồng hành cùng đất nước trong suốt 30 năm qua. Từ một xưởng cơ khí nhỏ, Tân Thanh đã phát triển thành một thương hiệu quốc gia, có năng lực sản xuất lớn và phân phối khắp Việt Nam và thị trường quốc tế.‏