Sức hút từ vị trí “tứ diện kim cương" của Wonder Gateway trong đại đô thị TMS Homes Wonder World

Đồng thời, dự án cũng nằm tại lõi trung tâm của khu vực Bắc Hà Nội – nơi được quy hoạch và đầu tư công phát triển để trở thành tâm điểm mới trong tương lai. Kết nối giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc ngày một hoàn hảo với hệ thống 05 cây cầu mới bắc qua Sông Hồng như: Cầu Mễ Sở, Cầu Việt Trì - Ba Vì, Cầu Tứ Liên, Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sắp xây dựng. Liên kết vùng được đẩy mạnh, mọi kết nối từ Thủ đô tới TMS Homes Wonder World sẽ được rút ngắn, là tiền đề cho tiềm năng sinh lời của dự án trong tương lai.

Nằm ngay sát cổng dự án, cạnh bến xe bus, Wonder Gateway thừa hưởng ưu thế “vạn đường kết nối" của dự án, khi dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận một cách thuận tiện. Cư dân chỉ mất 5 phút để đến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, 20 phút đến sân bay Nội Bài, hơn 30 phút để đến trung tâm thành phố Hà Nội.

TMS Homes Wonder Worldlõi trung tâm của khu vực Bắc Hà Nội

Sở hữu vị trí "cửa ngõ trung tâm" của đại đô thị TMS Homes Wonder World, phân khu Wonder Gateway sở hữu tiềm năng tăng trưởng bền vững. Phân khu chính là tâm điểm kết nối của tuyến giao thông huyết mạch liên vùng và là đầu mối cho nhịp giao thương sầm uất bên trong đại đô thị.

Thêm vào đó, khi tuyến đường huyết mạch vành đai 4 hoàn thành, có chiều dài gần 100km, chiều rộng từ 90-135m, với điểm đầu là cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ làm gia tăng vị thế và giá trị của dự án nói chung và phân khu Wonder Gateway nói riêng.

Không chỉ kết nối ngoại khu hoàn hảo, Wonder Gateway còn có kết nối nội khu thuận tiện và nhanh chóng do nằm tại vị trí trung tâm của dự án. Từ Wonder Gateway chỉ mất vài phút để đến các khu vực, tiện ích khác trong Đại đô thị như: hồ điều hoà, công viên trung tâm Centennial Park, đường marathon ven hồ, công viên BBQ, thể thao và vui chơi trẻ em...

Sở hữu toạ độ vàng, Wonder Gateway hứa hẹn mang đến tiềm năng sinh lời đều đặn từ việc khai thác cho thuê, mở mặt bằng kinh doanh nhờ đón nguồn khách lớn thường xuyên của cư dân trong và bên ngoài dự án.

Wonder Gateway tiềm năng sinh lời bền vững

Hưởng lợi chung từ đại đô thị TMS Homes Wonder World, phân khu Wonder Gateway tôn vinh giá trị sống tiện nghi đẳng cấp mà vẫn hòa hợp với thiên nhiên. Một cuộc sống hoàn hảo với đặc quyền sống chuẩn Úc được thiết lập, mang đến sự kết nối hoàn mỹ từ thiết kế nhà ở tới không gian cảnh quan thiên nhiên hòa cùng tiện ích “all in one” nổi bật.

Tận hưởng cuộc sống thời thượng, giải trí bất tận suốt 365 ngày tại các đại lộ thương mại, phố đi bộ sầm uất, chuỗi nhà hàng, cafe, khu vui chơi giải trí sôi động được hình thành giữa lòng Đại đô thị sinh thái đa tiện ích.

Sức hút từ vị trí tâm điểm của Wonder Gateway thúc đẩy mạnh mẽ dòng tiền đầu tư khi khách hàng nhận thấy cơ hội kinh doanh dài hạn cùng tiềm năng gia tăng giá trị của phân khu trong tương lai.