Sức hút của đất nền sổ đỏ Bình Dương

Sức hút của bất động sản

Người Việt thường tìm kiếm các kênh đầu tư để bảo toàn tài sản. Nhiều nhà đầu tư không có kinh nghiệm trên thị trường vàng. Mặt bằng giá cao cũng giảm sức hút đối của kênh đầu tư này. Thị trường chứng khoán tuy diễn biến tích cực từ đầu năm đến nay nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu kiến thức tài chính.

Kinh tế dự kiến phục hồi từ năm sau sẽ mang tới động lực tăng trưởng cho bất động sản và các lĩnh vực có liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, gói kích thích kinh tế dự kiến triển khai từ 2022 có thể mang tới cú hích cho bất động sản, nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và tầng lớp trung lưu gia tăng.

Nắm bắt cơ hội đó, ngay từ thời điểm cuối năm, bất động sản sôi động trở lại. Báo cáo của DKRA Vietnam ghi nhận sức cầu chung toàn thị trường tháng 11 có sự gia tăng so với tháng trước, đặc biệt ở hai phân khúc đất nền và căn hộ. Cụ thể, phân khúc đất nền tháng 11 ghi nhận 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3,4% so với tháng 10 và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương.