Sức hút của chiến dịch "Home now for Vietnam Stronger"

Anh Nguyễn Đức Hải, chuyên viên tư vấn của chiến dịch "Home now for Vietnam Stronger" chia sẻ, lượng khách hàng quan tâm bất động sản tăng hàng ngày. Hiểu độ "nóng" của thị trường và nhu cầu khách hàng thời điểm cuối năm, toàn bộ lực lượng bán hàng đang làm việc với 200% công suất để chinh phục mục tiêu. Với lợi thế giá trị của sản phẩm bất động sản và chính sách hỗ trợ tại "Home now for Vietnam Stronger", mỗi chuyên viên tư vấn tự tin mang lại cho khách hàng sản phẩm giá trị nhất, nhiều ưu đãi nhất, đồng thời tạo doanh thu nhảy vọt cho cá nhân, đội nhóm.

Đại diện Cen Land cho biết thêm, điểm đặc biệt của "Home now for Vietnam Stronger" là toàn bộ 29 dự án tham gia chiến dịch đa dạng ở mọi loại hình sản phẩm, đều được thẩm định kỹ về pháp lý, tiềm năng tăng giá cao, giúp các chuyên viên môi giới tự tin và có nhiều lựa chọn tư vấn cho khách hàng.

Hơn nữa, chính sách ưu đãi khủng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng, "Home now for Vietnam Stronger" đang mang lại các giá trị cho khách hàng, phù hợp để "xuống tiền" vào thời điểm cuối năm.

"Home now for Vietnam Stronger" đã và đang lan tỏa năng lượng tích cực, khích lệ đến hàng nghìn môi giới với chương trình bốc thăm trúng thưởng lên tới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, mỗi tuần, "Home now for Vietnam Stronger" thưởng nóng 5 triệu đồng/giao dịch cho 5 giao dịch đầu tiên.