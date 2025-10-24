'Sức hút' ASEAN không chỉ nằm ở tiềm năng mà còn ở bản lĩnh và bản sắc

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 thể hiện khát vọng chung của các quốc gia thành viên về một Cộng đồng vững mạnh, tự cường và bao trùm – nơi ASEAN tiếp tục là trung tâm gắn kết khu vực và là đối tác đáng tin cậy của bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh và khó lường, tầm nhìn ấy càng có ý nghĩa sâu sắc, bởi nó phản ánh quyết tâm của ASEAN không chỉ phục hồi sau khủng hoảng, mà còn phát triển bền vững, lâu dài và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 phản ánh cam kết của ASEAN về khả năng phục hồi bền vững, lâu dài, bao trùm và tiếp nối sự hợp tác với các đối tác bên ngoài. Để đảm bảo sự “bền vững, lâu dài, bao trùm và tiếp nối” này, theo Đại sứ, ASEAN đẩy mạnh những khía cạnh nào, nhất là trong bối cảnh hiện nay?

Bên cạnh đó, ASEAN cần tiếp tục là không gian đối thoại cởi mở và bao trùm, nơi các đối tác có thể cùng trao đổi, hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chia sẻ các giá trị, chuẩn mực được thừa nhận và cùng hướng tới lợi ích chung. Bằng cách giữ vững lập trường chung và tinh thần trách nhiệm, ASEAN sẽ không chỉ duy trì vai trò trung tâm, mà còn tiếp tục đóng góp thực chất cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Đồng thời, ASEAN phải nâng cao năng lực thích ứng, vừa vững vàng về nguyên tắc, vừa linh hoạt trong phương thức, củng cố và nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN chủ trì, để có thể hợp tác ứng phó hữu hiệu với các thách thức đến từ cạnh tranh chiến lược, các điểm nóng an ninh, các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia...

Ngày nay, khi môi trường khu vực và quốc tế đang biến động sâu sắc, việc phát huy vai trò trung tâm càng có ý nghĩa chiến lược. Để làm được điều đó, ASEAN cần trước hết duy trì sự đoàn kết và thống nhất nội khối, là nền tảng tạo nên uy tín và tiếng nói chung của Hiệp hội.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ASEAN cần tiếp tục đặt người dân ở vị trí trung tâm của tiến trình phát triển, tăng cường khả năng tự cường nội khối, đẩy mạnh liên kết kinh tế và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đồng thời, ASEAN phải giữ vững đoàn kết, củng cố tiếng nói chung và năng lực thể chế, bởi chỉ khi có nền tảng vững chắc bên trong, Hiệp hội mới có thể ứng xử hiệu quả với những thách thức bên ngoài.

Trong quan hệ với các đối tác, ASEAN cần vừa đóng vai trò cầu nối, dung hòa lợi ích giữa các đối tác, vừa phải là chủ thể có bản lĩnh, biết định hướng hợp tác theo cách phù hợp với lợi ích và nguyên tắc chung của khu vực. Điều đó nghĩa là ASEAN cần duy trì lập trường độc lập, khách quan và cân bằng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực mở, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Triển lãm ảnh “25 năm Hội nhập” ngày 11/8. (Nguồn: TTXVN)

Việt Nam có thể đóng góp ra sao để góp phần hình thành một tâm thế sẵn sàng của ASEAN trong việc hiện thực hóa các lộ trình phát triển trên chặng đường mới?

Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại, là môi trường chiến lược trực tiếp, quan trọng đảm bảo các lợi ích về an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Trong chặng đường hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Việt Nam sẵn sàng cùng các nước thành viên xây dựng một ASEAN chủ động, tự tin và thích ứng, để vừa ứng phó tốt với biến động, vừa vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

Trước hết, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc củng cố đoàn kết và thống nhất nội khối, phát huy vai trò kiến tạo đồng thuận trong ASEAN. Với quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng với tất cả các nước thành viên, Việt Nam luôn nỗ lực làm cầu nối, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm điểm đồng, nhất là trên những vấn đề còn đa dạng về quan điểm. Bằng cách chủ động đề xuất hướng đi dung hòa và xây dựng, Việt Nam đã nhiều lần góp phần thu hẹp khác biệt, tạo nên tiếng nói đồng thuận chung, qua đó củng cố đoàn kết nội khối và tăng cường vị thế của ASEAN trong ứng xử với các thách thức khu vực cũng như toàn cầu.

Việt Nam cũng nỗ lực đóng góp thực chất vào các lĩnh vực hợp tác thiết yếu, nhất là những lĩnh vực ta có lợi ích, thế mạnh, nhu cầu, từ phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kết nối chuỗi cung ứng đến hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống, kết nối hạ tầng, giao lưu nhân dân... Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, cùng xây dựng những sáng kiến thiết thực, giúp Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững và bao trùm, lấy người dân làm trung tâm.

Đồng thời, trong vai trò là đối tác tin cậy và cầu nối tích cực, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa ASEAN và các đối tác. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai tích cực các vai trò luân phiên mà mình đảm nhiệm trong thời gian tới, trong đó có vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh và ASEAN-New Zealand (giai đoạn 2024-2027), tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc duy trì vai trò trung tâm và nâng cao uy tín của ASEAN trên trường quốc tế.