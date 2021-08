Subeo dạy em song sinh nhận diện màu sắc, kết quả bất ngờ

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Subeo vui chơi cùng 2 em song sinh. Trong clip, nhóc tỳ hào hứng dạy các em nhận biết sắc màu.

Clip: Subeo kiên trì dạy 2 em song sinh.

Mới 11 tuổi nhưng Subeo tỏ ra rất có "năng khiếu sư phạm". Cậu bé cầm 2 quả bóng xanh và đỏ, lần lượt giới thiệu với các em. Cặp song sinh cũng có vẻ rất hứng thú với "bài giảng" của anh trai.

Kết thúc phần giới thiệu, Subeo để 2 quả bóng trước mặt, kiểm tra xem 2 em tiếp thu ra sao. Thật bất ngờ, Lisa cầm đúng quả bóng màu đỏ anh trai yêu cầu, trong khi Leon lại rụt rè dù hướng tay chỉ đúng quả bóng anh hỏi.