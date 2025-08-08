Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm 'nhân viên' cho công ty của bố

Cường Đô la chia sẻ hình ảnh con trai thực tập ở công ty và viết: "Mình và anh hai (Subeo) thống nhất là 2 tuần cuối mùa hè trước khi vào học lại. Anh hai sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng. Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba".

Cường Đô la khoe hình ảnh con trai làm thực tập sinh ở công ty của mình.

Dòng viết của anh nhận được quan tâm của người hâm mộ. Subeo mới 15 tuổi và bắt đầu bước vào cấp học THPT nhưng Cường Đô la đã muốn định hướng con đi theo truyền thống kinh doanh của gia đình.