Sửa quy định gây "nghẽn" hàng trăm dự án bất động sản: Không nên vội vàng?

Hàng trăm dự án đang "tắc"

Sáng nay (6/1), Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật.

Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu quan tâm, góp ý tới nội dung sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở). Nội dung này được thị trường bất động sản rất quan tâm hiện nay. Nhiều chuyên gia cho rằng quy định trên khiến hàng trăm dự án tắc nghẽn, khiến thị trường khan hiếm nguồn cung.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, khi nêu về sự cần thiết của việc sửa luật này, cũng nhấn mạnh, có một loạt dự án tắc. Dẫn báo cáo số liệu thống kê của một số đơn vị, ông Long cho biết có 130 dự án TPHCM, trên 80 dự án ở Hà Nội vướng vì quy định này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại phiên thảo luận tổ sáng nay (6/1) (Ảnh: Quốc Chính).

Theo đó, trong tờ trình của Chính phủ, nội dung này sẽ được sửa theo hướng quy định hình thức sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại. Theo đó, nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể, một là có quyền sử dụng đất ở hợp pháp; hai là có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác không phải là đất ở; ba là có quyền sử dụng các loại đất khác không phải là đất ở.

Góp ý về nội dung này, đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn đại biểu Đắk Nông - Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh tới một số lưu ý.

Theo ông Giang, nếu sửa đổi theo hướng nêu trên, chắc chắn sẽ tạo thuận lợi, tạo thông thoáng hơn cho nhà đầu tư trong triển khai các dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, đối với nguyên tắc đặt ra là phòng ngừa trục lợi chính sách, lợi ích nhóm… thì theo ông Giang, còn rất băn khoăn.