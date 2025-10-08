Sửa Luật đất đai: Bảng giá đất mới được đề xuất theo nguyên tắc nào?

Nhiều địa phương gặp khó trong xác định giá đất

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, phản ánh về khó khăn trong việc xác định giá đất theo Luật giá hiện hành. Phương pháp tính giá hiện tại mang tính cơ học, lấy trung bình giá đất hai năm trước để xây dựng bảng giá, dẫn đến không phản ánh đúng biến động thực tế.

Tại Hải Phòng, các khu vực mới được sáp nhập từ tỉnh Hải Dương có giá đất đã giảm mạnh do sự thay đổi hành chính và di chuyển trụ sở cơ quan Nhà nước. Việc áp dụng giá đất cũ làm căn cứ tính toán hiện nay không phù hợp, gây khó khăn cho người dân trong giao dịch đất đai.

Bà Trang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm tính thực tiễn và khả thi trong việc xác định giá đất cụ thể.