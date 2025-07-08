Sửa Luật Đất đai 2024: Lắng nghe thị trường, điều chỉnh chính sách

Tại Dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất bỏ nguyên tắc thị trường trong việc định giá đất. Thay vào đó, Nhà nước sẽ đóng vai trò đại diện chủ sở hữu và quyết định giá đất. Đồng thời, bảng giá đất 5 năm cùng hệ số K cũng được đề xuất áp dụng trở lại.

Chia sẻ với phóng viên, TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện chủ trương định giá đất theo nguyên tắc thị trường còn nhiều lúng túng. Thậm chí, tại một số nơi đã xảy ra tình trạng lạm dụng nguyên tắc này một cách méo mó. Có khu vực giá đất tăng gấp 10 lần chỉ sau 1 năm.

“Song, từ những bất cập đó mà đề xuất loại bỏ nguyên tắc thị trường trong định giá đất thì cần cân nhắc. Đây là chủ trương đúng đắn, đã được nêu rõ trong Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Nếu từ bỏ nguyên tắc này, tức là đi ngược lại với tinh thần của nghị quyết”, ông Phong nhấn mạnh.