Sửa luật: Bộ Tài chính chỉ kiểm tra chuyên ngành, không còn thanh tra bảo hiểm

Bỏ chức năng thanh tra, thay bằng kiểm tra chuyên ngành

Theo hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính công bố, so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, dự thảo sửa đổi 27 Điều.

Trong đó, đáng chú ý, sửa đổi các điều 151, 152, 153, 154 theo hướng thay thế từ “thanh tra” bằng từ “kiểm tra chuyên ngành” do Bộ Tài chính hiện không còn chức năng thanh tra mà chỉ có chức năng kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, tại Điều 152 về cơ chế phối hợp trong quản lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, dự thảo luật nêu rõ: Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra chuyên ngành đối với các chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam theo quy định.