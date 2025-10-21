Sửa chữa xe ngập lụt hết gần 540 triệu đồng: Chuyên gia khuyên gì?

Trao đổi với PLO, ông Lê Văn Tạch, kỹ sư ô tô cho biết thời gian vừa qua ông cũng đã sửa chữa, kiểm tra rất nhiều xe bị ngập lụt. Đa số các xe đều được tháo dỡ hết ra và vệ sinh lại hoàn toàn, sau đó mới lắp vào và kiểm tra bộ phận nào còn khả năng sử dụng thì sẽ được giữ lại, bộ phần nào hư hỏng sẽ được thay thế.

Nhiều ý kiến cho rằng việc sửa chữa một chiếc xe sau khi bị ngập lụt có khả năng không bền bỉ bằng việc mua một chiếc xe mới với giá trị hơn 500 triệu đồng như vậy.

“Có những xe kiểm tra, sửa chữa hết khoảng 10 ngày để hoàn thiện các công đoạn. Nếu một chiếc xe thay mới hết thì vẫn sử dụng an toàn tuy nhiên cũng khó để đưa ra lời khuyên cho các chủ xe trong trường hợp này”- ông Tạch chia sẻ.

Theo vị kỹ sư ô tô, tuỳ theo cách xử lý của đơn vị sửa chữa, nếu với số tiền lớn hơn 500 triệu đồng là gần như thay thế hết các hạng mục trên xe, ví dụ như hệ thống điện, hộp điều khiển, ghế… Như vậy thì độ ảnh hưởng của xe sau khi sửa chữa và sử dụng không đáng kể, chỉ có một số bộ phận bị hoen gỉ thì đánh bóng là được.

“Tận dụng có những bộ phận chưa hỏng và sửa chữa được thì tận dụng, có những hộp chưa hỏng thì sau khi quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến hoạt động, có những rủi ro về sau. Tuy nhiên, một chiếc xe khó nói về độ bền trong quá trình vận hành, nó tuỳ thuộc nhiều yếu tố”- kỹ sư Lê Văn Tạch nói thêm.