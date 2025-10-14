Sự trở lại ấn tượng của tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít

Đó cũng là bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu kết thúc với tỉ số 3-3, một pha lập công giúp anh giành được 85% phiếu bầu của người hâm mộ cho giải Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Faisal tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với Oman ở vòng loại World Cup/Asian Cup vào tháng 3 nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Kể từ vụ tấn công kinh hoàng ngày 5-5-2014, hành trình trở lại ấn tượng của tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít thật phi thường. Vụ tấn công khiến Faisal bị bỏng nặng, cùng tương lai mờ mịt bởi, không biết liệu anh có thể trở lại với bóng đá hay không.