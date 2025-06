Sự thật vụ ‘Đen Vâu FC Group’ đổi tên thành ‘Cộng đồng kế toán thuế’

Khi bị mất Facebook, nhiều người có xu hướng tìm kiếm dịch vụ lấy lại tài khoản. Tuy nhiên, theo ông Vũ Ngọc Sơn, cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Về nguyên tắc, quá trình chỉ được thực hiện trực tiếp giữa nhà cung cấp (Facebook) và chủ sở hữu tài khoản. Các dịch vụ trung gian chỉ có thể hỗ trợ, hướng dẫn các bước cho chủ tài khoản.

Những năm gần đây, cơ quan chức năng đã phá nhiều đường dây chiếm đoạt tài khoản Facebook. Đơn cử, tháng 4/2025, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 13 đối tượng chiếm khoảng 10.000 tài khoản Facebook, đem bán với tổng số tiền hơn 22,7 tỉ đồng trong giai đoạn năm 2022 - 2025.

Năm 2022, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 2 bị can các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Những vụ việc trên cho thấy nguy cơ tấn công chiếm đoạt tài khoản trên mạng xã hội ngày càng tinh vi. Do đó, cần nâng cao cảnh giác và áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin và tài sản của mỗi cá nhân trên không gian mạng.