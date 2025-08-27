Sự thật việc 'hàng chục người nhảy xuống bể 'hôi của' cá tầm'

Đoạn clip thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều bình luận cho rằng người dân đã “hôi của”, tranh nhau bắt cá khi chủ trại gặp sự cố.

Chiều 27/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tại một xã của tỉnh Lào Cai, người dân bắt cá tầm, cá hồi dưới sự cầu xin bất lực của chủ nhà.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự thật hoàn toàn trái ngược, không giống như những gì cộng đồng mạng suy đoán. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trang trại cá xuất hiện trong clip là tại xã Gia Hội (xã Nậm Búng cũ), tỉnh Lào Cai.

Xác nhận với PV VietNamNet, ông Hoàng Lê Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Hội cho biết, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ hoàn toàn sai sự thật.

Theo ông Huy, chủ trại cá trên đã nuôi cá giống tại đây được khoảng 3 năm có địa chỉ tại thôn Sài Lương. Do sau mưa lũ, cá bị chết nhiều nên chủ trại cá đã đồng ý cho bà con nhân dân xuống bể cá để bắt những con cá bị chết.