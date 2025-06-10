Sự thật video ông bố miền Tây khóc sướt mướt tiễn con gái về nhà chồng

Video sau đó được nhiều diễn đàn mạng chia sẻ với dòng chú thích: “Ông bố bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng”.

Hình ảnh trong video cho thấy, khoảnh khắc cô dâu xúc động rơi nước mắt khi tạm biệt người thân. Cô nghẹn ngào dặn dò: “Về đi, chiều con về”. Ở khung hình tiếp theo, người được cho là bố cô dâu cũng vội lau nước mắt.

Video người thân xúc động khi chia tay cô dâu. Nguồn: Ny Ty

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị: “Cô dâu nhắn nhủ ‘chiều con về’ là biết lấy chồng gần rồi. Vậy mà cả nhà cũng không kìm nén được sự xúc động. Thế mới nói, khoảnh khắc tiễn con gái về nhà chồng lúc nào cũng đáng nhớ”; “Bố cô dâu trẻ và bảnh quá vậy? Có khi nào cô dâu vừa tròn 18 tuổi đã đi lấy chồng không?”...