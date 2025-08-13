Sự thật về trào lưu dùng hạt me chữa viêm khớp

Ông nhấn mạnh me giàu vitamin C, tốt cho quá trình hồi phục cơ thể, song chưa có bằng chứng đủ mạnh chứng minh khả năng điều trị trực tiếp viêm khớp.

Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo không nên chỉ dựa vào thông tin trên mạng để thay thế các phương pháp điều trị y khoa đã được chứng minh, như phẫu thuật thay khớp háng hoặc gối đối với trường hợp bệnh nặng.

Tiến sĩ Mohit Kukreja, chuyên khoa Nội soi khớp và Y học thể thao (Bệnh viện Wockhardt), cảnh báo hạt me có thể tương tác với một số thuốc, đặc biệt là thuốc làm loãng máu như warfarin, làm tăng nguy cơ chảy máu.

Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng, dẫn đến phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ. Dùng hạt me liều cao cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.