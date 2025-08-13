Sự thật về trào lưu dùng hạt me chữa viêm khớp

Gần đây, mạng xã hội lan truyền trào lưu sử dụng hạt me để điều trị viêm khớp, kèm theo nhiều lời khẳng định về công dụng “thần kỳ”.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng người dân cần tỉnh táo, tránh tin tưởng tuyệt đối vào thông tin chưa được kiểm chứng khoa học.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Kanika Malhotra (Ấn Độ) của Indianexpress, hạt me giàu protein, chất xơ, carbohydrate, cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như magiê và kali.
Hạt me cũng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, có thể chế biến bằng cách rang, xay bột hoặc thêm vào sinh tố, súp, nước sốt. Thành phần dinh dưỡng này giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Tiến sĩ Vishal Shinde, Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Wockhardt (Mumbai Central), nhận định các phương pháp điều trị tự nhiên như hạt me “có tiềm năng” nhưng cần thêm nghiên cứu.
Ông nhấn mạnh me giàu vitamin C, tốt cho quá trình hồi phục cơ thể, song chưa có bằng chứng đủ mạnh chứng minh khả năng điều trị trực tiếp viêm khớp.
Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo không nên chỉ dựa vào thông tin trên mạng để thay thế các phương pháp điều trị y khoa đã được chứng minh, như phẫu thuật thay khớp háng hoặc gối đối với trường hợp bệnh nặng.
Tiến sĩ Mohit Kukreja, chuyên khoa Nội soi khớp và Y học thể thao (Bệnh viện Wockhardt), cảnh báo hạt me có thể tương tác với một số thuốc, đặc biệt là thuốc làm loãng máu như warfarin, làm tăng nguy cơ chảy máu.
Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng, dẫn đến phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ. Dùng hạt me liều cao cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.
Archana, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Aster (Bengaluru), lưu ý hạt me chứa serotonin, có thể gây độc đối với người đang dùng thuốc chống trầm cảm. Vì vậy, việc bổ sung hạt me nên thực hiện từ từ, bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi khả năng dung nạp.
Các chuyên gia thống nhất rằng, hiện chưa có đủ bằng chứng khẳng định hạt me chữa được viêm khớp.
Tuy nhiên, sử dụng me tươi trong chế độ ăn hợp lý vẫn mang lại lợi ích dinh dưỡng và ít nguy cơ hơn so với sản phẩm chế biến sẵn vốn chứa nhiều natri.Quan trọng nhất, mọi phương pháp hỗ trợ sức khỏe cần được trao đổi với bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.