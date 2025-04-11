Sự thật về quán 'phở anh Hai ở số 10 Đan Phượng' đang gây sốt mạng xã hội

"Phở anh Hai" vì sao gây sốt?

Hình ảnh về quán "Phở anh Hai" đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò.

Tuy nhiên, trên thực tế, không có quán phở nào mang tên "Phở anh Hai" tại địa chỉ số 10 Đan Phượng. Đây vốn là hình ảnh xuất hiện trong Brother Hai’s Pho Restaurant - một tựa game Việt lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ, cho phép người chơi hóa thân thành "anh Hai" - một chủ quán phở ở Đan Phượng, Hà Nội (địa danh trước sáp nhập). Người chơi sẽ trải nghiệm nấu phở, phục vụ và mở rộng quán phở.

Trên một fanpage, ứng dụng xe công nghệ cho biết, xuất hiện lượng lớn tìm kiếm quán phở và địa chỉ ở Đan Phượng nói trên sau sự ra mắt của trò chơi. Dù thực tế, đây là sản phẩm hư cấu.

Thậm chí, ngày 3/11, địa điểm "Phở anh Hai" đã được tạo trên Google Maps. Đến đêm cùng ngày, quán ăn hư cấu này đã nhận được hơn 500 lượt đánh giá, đạt mức điểm trung bình 4,7 sao.