Sự thật về người bán nước trúng 8 vé số độc đắc, cúng 5 con heo quay giữa vòng xoay

Bà X. không giấu được sự xúc động khi nhớ lại đêm dò số qua điện thoại. Khi dãy số 663442 khớp với tờ vé số trong tay, bà "tim đập thình thịch, tay run run, nước mắt lăn dài".

"Nghe cụ than, tôi thấy tội quá, liền vào nhà lấy 30.000 đồng ra mua ủng hộ 3 tờ, mỗi đài 1 tờ khác nhau", bà X. kể lại và cho biết không ngờ, chính hành động san sẻ nhỏ bé đó đã mang lại may mắn khổng lồ.

"Câu đầu tiên tôi la lên là các con ơi, má trúng số đặc biệt rồi", bà X. nghẹn lời.

Lý giải về hành động gây chú ý, bà X. cho hay, sau khi nhận thưởng, việc đầu tiên bà làm là tìm lại người bán vé số để chia sẻ tiền may mắn.

Theo tâm niệm của gia đình, chồng bà X. đã mua 5 con heo quay đem ra vòng xoay Tầm Vu để cúng tạ ơn. Sau lễ cúng, toàn bộ số thịt heo quay cùng gần 100 phần quà giá trị cao đã được bà X. tặng lại cho bà con nghèo, người bán vé số khó khăn tại địa phương.

Ông Phan Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, xác nhận sự việc và đánh giá cao hành động tự làm công tác từ thiện xã hội đầy ý nghĩa của bà X., góp phần giúp đỡ các hộ khó khăn.