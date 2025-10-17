Sự thật về mối quan hệ giữa Ngân 98 và bố mẹ ruột

Ngày 13/10, Ngân 98 bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Về lý do để mẹ đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai với cơ quan chức năng do thường đi lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ.