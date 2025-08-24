Sự thật về câu chuyện của ông Ba Minh đang được mạng xã hội lan truyền

Sau khi clip dài 1 giờ 26 phút được YouTube "Phong Bụi" đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" với hơn 1 triệu lượt view, rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; 66 tuổi; ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An).

Ông Ba Minh chia sẻ về câu chuyện của mình

Nhiều clip đăng tải liên tục trên mạng xã hội thể hiện cuộc sống khó khăn hiện tại cùng với những lời chia sẻ của ông Ba Minh về cơ duyên gặp bà Giao.

Theo đó, cách đây khoảng 4 năm, khi đang làm thợ hồ ở TP HCM thì ông Minh quen biết bà Giao – người phụ nữ được cho là từng tháo chạy trước người chồng bạo hành cách nay gần 30 năm, bỏ lại 4 người con nhỏ.

Sau đó, ông Minh và bà Giao thuê nhà trọ để nương tựa vào nhau và cùng đi làm phụ hồ. Khi hoàn thành công trình ở TP HCM, 2 người tiếp tục lên Bình Phước để làm, được hơn 1 năm thì ông Ba Minh bị té giàn giáo nên 2 người quyết định về quê ông Minh sinh sống.