Sự thật về căn hộ cao cấp mà Kim Sae Ron từng sinh sống trước khi qua đời

Vào tháng 1, YouTuber A đã đăng tải video với tiêu đề "Kim Sae Ron lại xóa ảnh tự đăng, biến mất sau tin đồn kết hôn? Cố gắng liên lạc nhưng không được". Trong video, A cho biết không thể liên lạc với Kim Sae Ron, nghi ngờ cô thay đổi số điện thoại và xóa ảnh để che giấu việc kết hôn. A cũng cho rằng Kim Sae Ron không thực sự hối lỗi về những sai lầm của mình. Sau khi Kim Sae Ron qua đời, YouTuber này đã nhanh chóng xóa các video liên quan mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào. Ông Kwon Young Chan lên án hành vi xâm phạm quyền riêng tư và gây thêm đau khổ tinh thần cho gia đình Kim Sae Ron của YouTuber A. Ông nhấn mạnh rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, và Kim Sae Ron đã tự kiểm điểm, thậm chí đi làm thêm để kiếm sống. Tuy nhiên, A lại đặt nghi vấn về sự hối lỗi của cô, dẫn đến việc cô tiếp tục bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Gia đình Kim Sae Ron dự định sẽ khởi kiện YouTuber A sau lễ tang. Ông Kwon Young Chan cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình và kêu gọi xã hội thấu hiểu hơn với các nghệ sĩ, đồng thời đề nghị có biện pháp ngăn chặn việc phát tán nội dung độc hại. YouTuber A, người bị cha của Kim Sae Ron công khai chỉ trích, được cho là Lee Jin Ho. Trước đây, Lee Jin Ho là phóng viên giải trí, hiện quản lý kênh YouTube chuyên về hậu trường showbiz và tin đồn về các ngôi sao, thu hút 627.000 lượt theo dõi cùng lượng xem và bình luận lớn.

Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp giải trí năm 2001 với vai trò người mẫu ảnh bìa cho tạp chí Enfant. Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với bộ phim A Brand New Life và nổi tiếng qua vai diễn cùng Won Bin trong The Man from Nowhere năm 2010. Hào quang đến sớm, cô từng được mệnh danh "thần đồng diễn xuất" Hàn Quốc.

