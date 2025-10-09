Sự thật về các khoản nợ của Vingroup

Hệ số vay trên vốn chủ sở hữu an toàn so với thông lệ

Gần đây, mạng xã hội lan truyền tin đồn Tập đoàn Vingroup gánh khoản nợ 800.000 tỷ đồng (khoảng 30 tỷ USD) và đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, Vingroup cho biết đang tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn.

Theo Vingroup, các tin đồn là sai sự thật và "cố ý dẫn dắt dư luận". Nội dung tập trung vào 4 chủ đề: Tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng, nguồn gốc sản phẩm; vấn đề pháp lý của sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo. Các hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự.

Vingroup khẳng định tổng nợ vay của tập đoàn là 280.000 tỷ đồng, tương ứng hệ số vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần.

Vậy thực chất con số 800.000 tỷ đồng là như thế nào?