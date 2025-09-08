Sự thật về bổ sung collagen bằng chân gà luộc

Collagen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da, sự chắc khỏe của xương, gân và khớp.
Trong số các nguồn thực phẩm giàu collagen tự nhiên, chân gà luộc là một lựa chọn phổ biến, dễ chế biến và được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng.
Nghiên cứu cho thấy chân gà chứa lượng lớn collagen loại I và loại II, đặc biệt ở phần da, gân và mô liên kết. Các chuyên gia cho biết, collagen từ nguồn thực phẩm động vật có khả năng tăng cường sản xuất collagen nội sinh trong cơ thể sau khi được thủy phân thành các axit amin như glycine, proline và hydroxyproline. Đây là các axit amin cấu thành collagen.
Việc ăn chân gà luộc thường xuyên (2–3 lần mỗi tuần) có thể cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da, cũng như hỗ trợ giảm đau khớp ở người lớn tuổi nhờ lượng collagen sinh học cao, dễ hấp thụ.
Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về bổ sung collagen từ chân gà luộc
Để hấp thụ tối đa lượng collagen từ chân gà luộc, cách chế biến và ăn uống là rất quan trọng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nên luộc chân gà với thời gian vừa đủ, từ 60–90 phút, để làm mềm phần gân và da mà không phá hủy cấu trúc collagen. Tránh chiên rán vì nhiệt độ cao và dầu mỡ có thể làm biến đổi protein, giảm giá trị dinh dưỡng.
Bên cạnh đó, nên kết hợp ăn collagen với thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, ổi để tăng khả năng tổng hợp collagen nội sinh trong cơ thể, đồng thời nên tránh ăn kèm với thực phẩm có nhiều đường vì đường có thể làm hỏng cấu trúc collagen.
Chân gà luộc là nguồn cung cấp collagen tự nhiên lý tưởng, giúp hỗ trợ sức khỏe da và xương khớp nếu được chế biến và sử dụng đúng cách.