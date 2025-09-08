Sự thật về bổ sung collagen bằng chân gà luộc

Collagen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da, sự chắc khỏe của xương, gân và khớp.

Trong số các nguồn thực phẩm giàu collagen tự nhiên, chân gà luộc là một lựa chọn phổ biến, dễ chế biến và được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng.

Nghiên cứu cho thấy chân gà chứa lượng lớn collagen loại I và loại II, đặc biệt ở phần da, gân và mô liên kết. Các chuyên gia cho biết, collagen từ nguồn thực phẩm động vật có khả năng tăng cường sản xuất collagen nội sinh trong cơ thể sau khi được thủy phân thành các axit amin như glycine, proline và hydroxyproline. Đây là các axit amin cấu thành collagen.