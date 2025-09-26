Sự thật tổng tài từng ra lệnh 'đánh người' trở thành KOLs, đi chụp ảnh PR tiệm trà sữa

Chiều qua (25/9), trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình tại một quán trà sữa trên địa bàn Hà Nội. Điểm khiến người xem chú ý chính là sự xuất hiện của một thanh niên, mặc trang phục rất giống N.V.T - "tổng tài" từng gây sốt trong drama đánh người ở quán cà phê cách đây không lâu.

Tại đây, người này còn tái hiện lại cảnh giơ tay khi nam nhân viên quán cà phê bị hành hung từng gây bức xúc trong dư luận. Sau đó trên trang cá nhân, thanh niên (tên thật là N.V.T.H.) cũng đăng tải hình ảnh của mình trong quán trà sữa và các diễn đàn cũng liên tục "share" lại khoảnh khắc này.