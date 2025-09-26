Sự thật tổng tài từng ra lệnh 'đánh người' trở thành KOLs, đi chụp ảnh PR tiệm trà sữa

Chiều qua (25/9), trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình tại một quán trà sữa trên địa bàn Hà Nội. Điểm khiến người xem chú ý chính là sự xuất hiện của một thanh niên, mặc trang phục rất giống N.V.T - "tổng tài" từng gây sốt trong drama đánh người ở quán cà phê cách đây không lâu.
Tại đây, người này còn tái hiện lại cảnh giơ tay khi nam nhân viên quán cà phê bị hành hung từng gây bức xúc trong dư luận. Sau đó trên trang cá nhân, thanh niên (tên thật là N.V.T.H.) cũng đăng tải hình ảnh của mình trong quán trà sữa và các diễn đàn cũng liên tục "share" lại khoảnh khắc này.
Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng quán đã thuê vị tổng tài N.V.T., về quảng cáo để câu tương tác nên netizen vào bức xúc và đánh giá 1 sao cho cơ sở kinh doanh nói trên.
Trước làn sóng trái chiều, sau đó quán trà tên L.T đã lên tiếng. Chia sẻ trên Znews, đại diện của quán cho biết không thuê tổng tài tên N.V.T., cũng không nhờ thanh niên tên H,. hay bất cứ ai đến quảng cáo cho quán.
Về phía thanh niên tên H., sau đó đã lên tiếng đính chính và khẳng định không phải là người quán L.T., thuê đến để đóng quảng cáo. H. cũng xóa những hình ảnh gây tranh cãi trên trang cá nhân.
Trước đó, ngay khi xảy ra sự việc nam nhân viên một tiệm cà phê ở Hà Nội bị khách hàng hành hung, trên mạng xã hội đã "nở rộ" các dịch vụ ăn theo. Thậm chí, quần áo, trang phục, phụ kiện của N.V.T., nhanh chóng trở thành mặt hàng hot.
Liên quan đến vụ việc đánh người ở quán cà phê, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (đàn em của N.V.T., SN 2002, quê Bắc Ninh) do có hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung, mà chỉ bảo Vũ “vào xem ai đã có lời lẽ xúc phạm” sau khi anh Đ. nhắc nhở khách không hút thuốc trong quán. T. cho rằng khi nghe tiếng xô xát, anh đã giơ tay để can ngăn.