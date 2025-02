Sự thật thông tin người phụ nữ bị bỏ thuốc mê giữa đêm ở Đà Nẵng

Vì vậy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố phối hợp Công an quận Sơn Trà vào cuộc điều tra, xác minh

Qua điều tra, cơ quan công an mời chị H.K.L và anh L.T.K. (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), là người bị chủ Facecbook “Kiều Linh” cho là đã “đánh thuốc mê” lên làm việc.

Tại trụ sở công an, anh L.T.K. cho biết đang làm nhân viên tại một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng).

Theo anh L.T.K., khoảng 22h ngày 16/2, anh tan làm bắt xe grab đến cầu Rồng uống nước. Đến khoảng 23h30, anh đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp chị K. đang chạy xe máy một mình nên xin đi nhờ về quán nhậu.