Sự thật phía sau tin đồn “siêu xe bỏ hoang” của trùm lừa đảo chứng khoán

Harshad Mehta – “cá mập” khét tiếng của thị trường chứng khoán Ấn Độ, từng bị kết án trong vụ lừa đảo 30.000 crore rupee nổi tiếng với lối sống xa hoa và niềm đam mê xe sang. Trong số các tài sản phô trương của Mehta khi còn ở đỉnh cao quyền lực, chiếc Lexus LS400 được nhắc tới nhiều nhất.

Trong hình ảnh lan truyền trên Instagram mới đây, người đăng mô tả một ngôi nhà nằm ở góc phố trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, cửa sổ hư hỏng. Trước hiên nhà xuất hiện một chiếc Lexus LS400 màu trắng và một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời đầu những năm 2000, đều mất phù hiệu, phủ đầy rác khô, và hệ thống treo khí đã xẹp. Một video khác quay từ góc độ khác cho thấy phía trong còn có thêm một chiếc Mercedes-Benz C-Class màu đỏ trong nhà để xe.