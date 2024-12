Sự thật 'nhất định phải biết' về cá độ bóng đá

Khi tham gia cá độ, cá cược, não bộ sẽ sản sinh một loại chất truyền dẫn có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Chất này sẽ khiến người chơi khi thắng thì muốn chơi tiếp, khi thua thì muốn gỡ. Với ước muốn "đổi đời", một nhóm người đã đặt cược tài sản vào các trận bóng nhưng kết quả nhận về không được "như ý". Nhiều người cho rằng, càng đặt cược nhiều càng thua đậm. Phải chăng, "nhà cái" đã ăn gian trong các vụ cá cược khiến bạn ngày một thua đậm đến thế? Cùng tìm hiểu một vài nghiên cứu khoa học chứng minh khi bạn đã thua, bạn càng dễ thua hơn. Qua đó giúp bạn tránh xa những cuộc cá độ vô ích như thế. Cá độ là một “chất gây nghiện” đặc biệt Ai cũng đều biết ma túy, thuốc lắc… là các loại chất gây nghiện rất nguy hiểm cho con người. Song ít ai để ý rằng cá độ đá bóng cũng gây nghiện, thậm chí tác hại không kém gì so với heroin. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra, cá độ bóng đá có cơ chế tác động lên thần kinh con người giống chất kích thích hoặc chất gây nghiện. Khi thắng cá độ tương tự như cảm giác phê thuốc, người chơi thấy hưng phấn và đê mê trong một khoảng thời gian dài. Ngược lại, khi thua độ, người chơi buồn chán, trầm cảm, hoảng loạn, có nét giống con nghiện không được thỏa mãn thuốc. Thậm chí, có nhiều trường hợp đã tự tử chỉ vì thua độ bóng đá.

Thua độ bóng đá thậm chí có thể đẩy một người tới chỗ cái chết. Điểm nguy hiểm của cá độ bóng đá chính là nó gắn trực tiếp với niềm đam mê. Người chơi độ bóng phần lớn là những người yêu thích môn thể thao vua. Theo nhiều nghiên cứu, đây là nguyên nhân khiến nghiện cá độ bóng đá còn khó cai hơn nghiện các loại cờ bạc khác. Vì vậy, cách tốt nhất là tránh xa loại hình cá cược nguy hiểm này. Cá độ bóng đá không bao giờ thắng Một trong những câu hỏi mà người chơi cá độ nào cũng thường đặt ra, đó là “Liệu mình có kiếm được tiền từ cá độ đá bóng?” Theo các nhà khoa học, câu trả lời gần như là “Không”.

Dù có cá độ theo hình thức nào đi chăng nữa...

...thì kết quả cũng đều sẽ là... nhẵn túi. Nguyên nhân cho thực tế trên là bởi phương pháp cược 11-10 mà các nhà cái thường áp dụng. Theo đó, khi đặt cá độ, nếu muốn thắng 10 đồng thì người chơi phải đặt cược 11 đồng. Với cách thức này, người chơi có thể thắng 1 lần, 2 lần và cho rằng mình có thể kiếm tiền từ cá độ. Nhưng trong thời gian dài, để hòa vốn, họ phải có tỉ lệ thắng độ ít nhất là 11/21 (tương đương 52,38%). Ngược lại, trong mọi trường hợp đặt cược, nhà cái luôn có ít nhất 1 đồng “hoa hồng” trong khoản 11 đồng đặt cược của người chơi. Vì vậy, trong thời gian dài, nhà cái luôn là người chiến thắng.

Sau cùng, chỉ có những ông chủ nhà cái là ngày một "giàu sụ". Càng am hiểu đá bóng, tỉ lệ thua cá độ càng cao Thông thường, khi nắm chắc kiến thức ở một lĩnh vực nhất định, ta sẽ dễ dàng có được thành công trong lĩnh vực ấy. Song điều trái ngược lại xảy ra với cá độ bóng đá. Nói một cách đơn giản, người càng am hiểu tường tận về bóng đá càng dễ thua cá độ.

Khoa học đã chứng minh - cá độ bóng đá không dành cho những fan am tường môn thể thao vua. Điều này được chứng minh qua khảo sát của hai giáo sư người Israel - Dannon và Ronen Huberfeld. Họ lựa chọn ra 3 nhóm đối tượng: nhóm I gồm 53 người cá cược chuyên nghiệp; nhóm II gồm 34 người hâm mộ bóng đá rất có kiến thức thể thao nhưng chưa từng đánh bạc; nhóm thứ III gồm 78 người không bao giờ đánh bạc và cũng chẳng có kiến thức thể thao hay bóng đá chút nào. Tất cả phải đặt cược cho kết quả các trận đấu vòng 16 đội Champions League 2012 - 2013. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: Các nhà khoa học mong đợi người có kiến thức về bóng đá có tỷ lệ thành công cao hơn. Trên thực tế, các nhóm nghiên cứu lại phát hiện ra rằng, tỷ lệ thành công của họ không tốt hơn so với người ở hai nhóm còn lại. Thật thú vị, hai người chơi thành công nhất, cược chính xác 7/16 trận đều đến từ nhóm không có sự hiểu biết về môn thể thao này. Điều này không có nghĩa là không có kinh nghiệm là một lợi thế. Nhiều người trong nhóm thứ ba đã không thể dự đoán đúng tỷ số của bất kỳ trận đấu nào. "Kết quả này đã phơi bày một sự thật, rằng hiểu biết không phải là lợi thế trong cá cược. Cảm giác kiểm soát khuyến người chơi tin vào bản thân chỉ là một ảo tưởng", giáo sư Dannon nói.

Ngược lại, "cờ bạc đãi kẻ khù khờ". Cá độ bóng đá có lẽ chỉ dành cho những ai không biết gì về môn này. Lý giải cho điều này, hai chuyên gia trên cho rằng, trong cá độ bóng đá, người chơi am hiểu môn thể thao vua thường tin rằng mình đoán đúng ví dụ như khả năng của các cầu thủ, thói quen của huấn luyện viên, điều kiện thời tiết và sức chứa sân vận động, họ có thể dự đoán kết quả tốt hơn người bình thường... nhưng thực tế điều này tạo cho họ ảo tưởng, vì vậy còn dễ thua cá độ hơn. Chơi cá độ khi đang thua thì càng dễ thua Khi chơi cá độ bóng đá thua, phần lớn người chơi đều có cảm giác cay cú, khó chịu và muốn chơi tiếp nhằm gỡ gạc tiền cá độ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Juemin Xu và Nigel Harvey, chơi cá độ khi đang thua sẽ càng dễ thua. Theo đó, hai chuyên gia quan sát, thống kê các chuỗi thắng/thua 6 lần liên tiếp trong 565.951 vụ cá độ bóng đá và đua ngựa trên mạng. Tỉ lệ chiến thắng trong lần đầu tiên cược thường là 48%.

Giống như các loại cờ bạc khác, một khi cá độ thắng sẽ có cơ hội thắng liên tục... Đối với những chuỗi cá độ thua liên tục, tỉ lệ này giảm dần trong các lần cược tiếp theo, xuống 47%, 45% và thậm chí thấp hơn. Ngược lại, nếu lần đầu tiên thắng, tỉ lệ thắng sẽ tăng liên tục, lần thứ 6 có thể cao tới 75%. ...nhưng nếu thua thì chơi tiếp sẽ chỉ càng lún sâu vào thất bại. Hai chuyên gia trên lý giải rằng, khi thắng, người chơi có suy tính kĩ hơn, vì vậy khả năng thắng ngày càng tăng. Trong khi đó người đang thua có xu hướng mạo hiểm, liều lĩnh nên dễ gặp rủi ro và thất bại hơn. Theo Trí Thức Trẻ/VNE