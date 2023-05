Sự thật Kate Middleton không nhún gối trước bà Camilla tại lễ đăng quang

Công nương Kate Middleton đã khiến nhiều người theo dõi thông tin về Hoàng gia Anh rất ngạc nhiên khi dường như cô không nhún gối trước Hoàng hậu Camilla tại Lễ Đăng Quang của Vua Charles III.

Việc này đã khiến cả một số tác giả viết về Hoàng gia Anh cũng lên tiếng phán đoán. Một số tờ báo ở Anh và cả ở Mỹ cho rằng đó là do sự bất đồng giữa Kate và Hoàng hậu về danh sách khách mời đến dự Lễ Đăng Quang, theo đó Kate được số suất khách mời rất ít nên chỉ mời được gia đình, trong khi bà Camilla được số suất khách mời nhiều hơn hẳn.