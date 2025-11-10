Sự thật đơn giản về MU, gia đình Glazer và khả năng tiếp quản của Saudi Arabia

Gia đình Glazer đã coi Manchester United như một con bò sữa. Trong hai thập kỷ, các tỉ phú người Mỹ, những người sở hữu 48,9% cổ phần của "quỷ đỏ", đã kiếm bộn tiền. Họ làm như vậy sau khi chất đầy nợ nần lên đầu chính Manchester United.

Gia đình Glazer đã bỏ ra 790 triệu bảng Anh mua lại MU vào năm 2005 bằng cách đi vay nợ ngân hàng và gán chính khoản nợ đó lên "đầu" CLB MU. Kể từ đó, khoảng 1,2 tỉ bảng Anh của MU đã được chi trả lãi suất, trả nợ, cổ tức và phí cho gia đình Glazer. Họ đã ngồi yên và vắt kiệt một CLB mà họ coi là một doanh nghiệp, hơn là một tổ chức bóng đá, hết mức có thể, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Mặc dù không vô địch Champions League kể từ năm 2008 và không vô địch Premier League kể từ năm 2013, MU vẫn tiếp tục đạt doanh thu kỷ lục. Chưa kể khoản lỗ 33 triệu bảng Anh, số liệu mới nhất trong tháng 6 cho thấy MU đã tạo ra doanh thu gần 670 triệu bảng Anh, bất chấp việc đội bóng thậm chí còn không được tham dự Champions League, giải đấu mang lại rất nhiều doanh thu.