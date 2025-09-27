Sự thật đau lòng vụ phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh ở TPHCM

Người mẹ phát hiện bé trai sinh non, không có dấu hiệu hô hấp. Lo sợ gia đình chồng biết, chị đã dùng khăn quấn thi thể bé, bỏ vào thùng carton rồi đặt tại một con hẻm vắng.

Ngày 27/9, Công an phường Trung Mỹ Tây vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vụ việc phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh tại một con hẻm không số trên địa bàn.

Trước đó, trưa 25/9, người dân bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton đặt tại một con hẻm vắng. Họ nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

3f1a10f3 e218 410b 9435 6b7d181cfd5d.jpg
Công an phong toả hẻm không số nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng carton. Ảnh: TK.

Công an đã trích xuất camera an ninh, xác định được người có biểu hiện nghi vấn là chị L.T.B.H (25 tuổi) ngụ phường Trung Mỹ Tây.

Tại cơ quan công an, chị L.T.B.H nhận là mẹ của đứa trẻ sơ sinh và khai toàn bộ sự việc.

H. cho biết, khoảng 14h ngày 23/9, khi đi vệ sinh, bất ngờ đau bụng dữ dội và sinh ra một bé trai.

Người mẹ hoảng loạn khi thấy bé không có dấu hiệu hô hấp. Do lo sợ nên H. đã dùng khăn quấn thi thể con rồi giấu vào thùng carton, cất lên gác. Thời điểm này, chồng H là Đ.V.T (31 tuổi) và mẹ chồng không có ở nhà nên không ai hay biết.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, lợi dụng lúc không có ai, H. đã điều khiển xe máy chở thùng carton chứa thi thể con đến con hẻm không số để vứt bỏ. 

Hiện, Công an phường Trung Mỹ Tây đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để trưng cầu giám định pháp y, làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

