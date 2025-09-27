Sự thật đau lòng vụ phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh ở TPHCM

Ngày 27/9, Công an phường Trung Mỹ Tây vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vụ việc phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh tại một con hẻm không số trên địa bàn.

Trước đó, trưa 25/9, người dân bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton đặt tại một con hẻm vắng. Họ nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.