Sự thật đau lòng ở CLB Manchester United

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Ruben Amorim. Từ những khán đài cho tới phòng thay đồ, sự hoài nghi lan rộng. Và chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ Wayne Rooney đã lên tiếng, khẳng định rằng “có điều gì đó không ổn” tại đội bóng mà anh từng gắn bó hơn một thập kỷ huy hoàng.
Sau cú sốc thua đội hạng 4
Trận thua trước Grimsby, một đội bóng đang chơi tận giải hạng tư, đã khắc sâu thêm vào những trang buồn trong lịch sử CLB Manchester United. Quỷ đỏ bị dẫn trước hai bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu, và cho dù Bryan Mbeumo cùng Harry Maguire kịp lập công để kéo trận đấu sang loạt luân lưu, thì kết cục vẫn là một bi kịch. 12-11 nghiêng về Grimsby, một kết quả mà không một cổ động viên nào của Quỷ đỏ có thể chấp nhận nổi. Đó chính là vết nhơ khó gột rửa với một đội bóng từng là biểu tượng quyền lực của bóng đá châu Âu.
Điều đáng lo hơn, thất bại này không phải là cú sảy chân cá biệt. Nó đến sau chuỗi khởi đầu mùa giải 2025-2026 thảm hại: thua Arsenal, hòa Fulham, và giờ là bị loại khỏi League Cup. Nếu tính cả mùa trước, khi CLB Manchester United khép lại Premier League ở vị trí thứ 15, thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, thì dễ hiểu tại sao Rooney lại bi quan đến vậy.
“Nhìn Amorim bây giờ, cậu ấy trông như sắp gục ngã. Nếu một HLV phải thừa nhận công khai rằng cầu thủ của mình không còn tin tưởng vào chiến thuật, thì rõ ràng vấn đề đã chạm tới điểm giới hạn”, Rooney chia sẻ trên chương trình The Wayne Rooney Show.
Cựu đội trưởng Quỷ đỏ cũng thẳng thắn chỉ ra một sự thật đau lòng: CLB Manchester United ngày nay không còn giống như ngôi nhà mà anh từng biết. “Ngày trước, khi bạn bước ra Old Trafford, đối thủ đã run sợ. Chúng tôi thắng nhiều trận chỉ nhờ sự kiên trì và niềm tin, để rồi bùng nổ ở những phút cuối. Còn giờ đây, mọi thứ đảo lộn. Các đội khách tới Old Trafford không còn sợ hãi, họ tin rằng chỉ cần giữ vững tinh thần thì sẽ có cơ hội rời đi với điểm số”.
Rooney cũng không quên nhấn mạnh tới sức ép khủng khiếp đang bủa vây HLV Ruben Amorim: sự soi xét của truyền thông, áp lực từ giới thương mại, kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ. Những thứ đó, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha chưa từng phải trải qua trong thời gian dẫn dắt Sporting Lisbon. Quả thật, việc chuyển từ một môi trường bóng đá ít ánh đèn sân khấu như Bồ Đào Nha sang cỗ máy truyền thông khổng lồ là CLB Manchester United là bước nhảy vọt không hề dễ dàng.
Niềm tin cạn dần
HLV Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11-2024, thay thế Erik ten Hag sau khi nhà cầm quân người Hà Lan thất bại trong nỗ lực hồi sinh Quỷ đỏ. Khi đến, ông được trao niềm tin để làm mới đội bóng, nhưng thực tế lại chứng minh rằng mọi thứ rối ren hơn nhiều. Hệ thống 3-4-3 mà Amorim kiên trì triển khai đang khiến cầu thủ hoài nghi. Sau trận thua Grimsby, ông thừa nhận sẽ “suy nghĩ lại” và để ngỏ khả năng thay đổi. Nhưng vấn đề là, khi niềm tin đã rạn nứt, việc sửa chữa chẳng hề dễ dàng.
Không thể phủ nhận CLB Manchester United đã mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa rồi. Hơn 200 triệu bảng được bỏ ra để chiêu mộ Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Những tưởng sức mạnh hàng công sẽ được cải thiện, nhưng rốt cuộc, kết quả trên sân lại là những trận đấu bế tắc.
Rooney nhận định: “Các cầu thủ đang dần mất phương hướng. Đó là hệ quả từ mùa giải trước. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, tôi thực sự không thấy đội bóng có thể tiến lên như thế nào”.
Lúc này, câu hỏi lớn nhất là: liệu ban lãnh đạo CLB Manchester United có tiếp tục kiên nhẫn? Những lời của Rooney còn gợi ra một sự thật đau lòng khác: “Nếu thay HLV bây giờ, vấn đề sẽ là ai dám nhận lời? Thật điên rồ, nhưng đúng là một trong những CLB lớn nhất thế giới lại đang ở thế khó tới mức có thể chẳng ai muốn ngồi vào ghế nóng”.
Cuối tuần này, MU sẽ tiếp Burnley trên sân nhà. Một chiến thắng không chỉ cần thiết cho Amorim để giữ ghế, mà còn để làm dịu đi cơn giận dữ của người hâm mộ. Nếu không thể đánh bại một tân binh mới lên hạng, áp lực có thể bùng nổ dữ dội hơn nữa. Và sau đó, lịch thi đấu càng khắc nghiệt hơn: trận derby Manchester với City tại Etihad ngày 14-9, nơi HLV Pep Guardiola và học trò đang sẵn sàng biến mọi đối thủ thành nạn nhân.
Cứu vãn tình thế
Old Trafford bây giờ giống như một nồi áp suất chực chờ phát nổ. Một thất bại nữa, đặc biệt ngay trên sân nhà, có thể biến Amorim thành cái tên tiếp theo nằm trong danh sách HLV bị sa thải sớm ở Ngoại hạng Anh. Khi ấy, ban lãnh đạo C:B Manchester United sẽ phải đứng trước quyết định khó khăn: tiếp tục kiên nhẫn hay tìm kiếm một cuộc cách mạng mới.
CLB Manchester United từng là hình mẫu của sự ổn định với Sir Alex Ferguson trong suốt hơn hai thập kỷ. Nhưng kể từ ngày ông nghỉ hưu, chiếc ghế HLV ở Old Trafford chưa bao giờ yên ổn. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag… tất cả đều từng mơ tái thiết đế chế đỏ, và rồi đều ra đi trong thất vọng. HLV Ruben Amorim, dù còn trẻ trung và tài năng, có lẽ cũng đang đi trên con đường gập ghềnh tương tự.
Chặng đường phía trước của CLB Manchester United không dễ dàng. Một chiến thắng trước Burnley có thể là liều thuốc giảm đau tạm thời. Nhưng để thực sự trở lại, Quỷ đỏ cần nhiều hơn thế: một bản sắc rõ ràng, một chiến lược dài hơi, và trên hết, sự kiên nhẫn từ cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo. Bởi nếu chỉ dựa vào phép màu nhất thời, lịch sử đau buồn của những năm gần đây sẽ tiếp tục lặp lại.