Sự thật đau lòng ở CLB Manchester United

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Ruben Amorim. Từ những khán đài cho tới phòng thay đồ, sự hoài nghi lan rộng. Và chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ Wayne Rooney đã lên tiếng, khẳng định rằng “có điều gì đó không ổn” tại đội bóng mà anh từng gắn bó hơn một thập kỷ huy hoàng.

Sau cú sốc thua đội hạng 4﻿

Trận thua trước Grimsby, một đội bóng đang chơi tận giải hạng tư, đã khắc sâu thêm vào những trang buồn trong lịch sử CLB Manchester United. Quỷ đỏ bị dẫn trước hai bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu, và cho dù Bryan Mbeumo cùng Harry Maguire kịp lập công để kéo trận đấu sang loạt luân lưu, thì kết cục vẫn là một bi kịch. 12-11 nghiêng về Grimsby, một kết quả mà không một cổ động viên nào của Quỷ đỏ có thể chấp nhận nổi. Đó chính là vết nhơ khó gột rửa với một đội bóng từng là biểu tượng quyền lực của bóng đá châu Âu.

Điều đáng lo hơn, thất bại này không phải là cú sảy chân cá biệt. Nó đến sau chuỗi khởi đầu mùa giải 2025-2026 thảm hại: thua Arsenal, hòa Fulham, và giờ là bị loại khỏi League Cup. Nếu tính cả mùa trước, khi CLB Manchester United khép lại Premier League ở vị trí thứ 15, thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, thì dễ hiểu tại sao Rooney lại bi quan đến vậy.