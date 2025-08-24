Sự thật đáng lo ngại phía sau sân khấu mai mối đình đám bậc nhất xứ tỷ dân

Dưới cái nắng oi ả ngày hè, hàng trăm người vẫn vây quanh sân khấu nhỏ của "bà mối Vương", tên thật là Triệu Mai, để theo dõi người phụ nữ 62 tuổi này se duyên cho các cặp nam thanh, nữ tú.

Triệu Mai tái hiện hình ảnh bà mối xưa. Ảnh: Gilles Sabrié

Triệu Mai bắt đầu hóa thân thành “bà mối” từ 8 năm trước nhưng phải đến năm 2023, các video ghi lại công việc của bà mới thực sự lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Từ đó, khán giả khắp nơi kéo đến công viên giải trí này, vừa để vui chơi cùng gia đình, vừa mong tìm thấy “một nửa” cho mình. Với sự hài hước vốn có, “bà mối Vương” luôn khiến khán giả bật cười thích thú khi tham dự sự kiện.