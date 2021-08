Sự thật clip người đàn ông dùng chân nhận tiền từ thiện

Ngoài ra, chàng trai trẻ còn đưa thêm 100k cho hai cha con. Lúc này, do cô bé đã ôm đồ kín cả tay nên người cha đứng ra nhận thay. Đáng chú ý, anh dùng chân kẹp tiền từ vị thanh niên và rối rít nói cảm ơn.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại cảnh nhận tiền từ thiện đặc biệt.

Theo dõi clip, hẳn không ít người đã bị "chững" lại bởi hành động lạ kỳ của người cha. Nhưng xem hết, bạn sẽ phải vỡ òa khi biết người cha đã mất hết cả hai tay, chỉ còn chân đi lại.