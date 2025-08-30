Sự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học

Chiều ngày 30/8, Công an TP Hà Nội thông tin đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một cựu chiến binh 90 tuổi trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, vào tối 27/8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip với nội dung cho rằng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại phố Nguyễn Thái Học đã ngăn cản một cựu chiến binh 90 tuổi vào xem diễu binh vì… không mua chỗ ngồi.