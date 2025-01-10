Sự thật bất ngờ về nữ du khách 21 tuổi mất tích bí ẩn ở Ai Cập

Theo Red Star News, Chi Guangying, 21 tuổi, một mình đến Ai Cập từ ngày 9/8. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, nữ du khách Trung Quốc bất ngờ mất tích đầy bí ẩn.

Trong bài đăng tìm con trên mạng xã hội, mẹ của Chi Guangying tiết lộ con gái say mê Ai Cập và kim tự tháp. Sau khi tốt nghiệp đại học và chưa tìm được việc làm ưng ý, cô quyết định độc hành đến "vùng đất của các Pharaoh" du lịch, khám phá văn hóa, kỳ quan thiên nhiên.

Theo thông tin từ gia đình và bạn bè của Chi Guangying, lần cuối họ nhận được tin nhắn của cô là vào 7h11 sáng 21/9. Vụ việc ngay sau đó được thông báo tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập để hỗ trợ tìm kiếm.