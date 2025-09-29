Sự thật 3 đứa trẻ ném dép trúng van nước khiến thang máy hư hỏng nặng, phải bồi thường 2 tỷ

29/09/2025 10:15

Ngay khi xảy ra sự việc, trên các diễn đàn mạng đã bùng nổ tranh cãi.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc 3 trẻ nhỏ chơi ở hành lang chung cư nhận về chú ý lớn. Tâm điểm chính là một trong 3 trẻ đã ném dép vào vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến nước chảy khắp sàn. 

Ngay khi xảy ra sự việc, vì quá sợ nên các em đã bỏ chạy. Lúc này nước chảy xối xả trong thời gian dài, tràn xuống hệ thống thang máy khu tầng cao (từ tầng 25 đến tầng 45) của tòa nhà khiến 2 thang bị hư hỏng nặng. 

Hình ảnh về vụ việc.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào 7 giờ sáng này ngày 27/9 tại sảnh tầng 5, chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP.Hà Nội). Đặc biệt, theo chia sẻ trên một số diễn đàn, bố mẹ của 3 trẻ nói trên phải đền bù tổng số tiền thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thang máy hỏng.

Ngay lập tức, thông tin nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong khi một số cho rằng, do việc dạy dỗ các con chưa nghiêm để xảy ra sự cố như thế này nên việc bồi thường coi như là một bài học. 

Các luồng ý kiến khác nhau liên quan đến vụ việc.

Số khác lại nhận định, dù lỗi thuộc về các em nhỏ nhưng việc đền bù tiền tỷ như thế này là quá nặng. Ban quản trị tòa nhà cũng nên xem xét lại để đưa ra mức giá hợp lý nhất.

Một số ý kiến cũng cho rằng Ban quản lý cũng phải có trách nhiệm, bởi khi sự việc xảy ra và kéo dài nhiều giờ nhưng ca trực không có phản ứng kịp thời dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Một trong những thang máy bị ảnh hưởng.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Dân Trí, bảo vệ tại tòa nhà cho biết: "Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, gia đình 3 cháu bé cũng đã ký và đồng ý với việc bồi thường thiệt hại do thang máy bị hư hỏng.

Tuy nhiên, số tiền 2 tỷ đồng là không chính xác. Ban quản lý và cư dân sẽ cùng thỏa thuận phương án xử lý, sau khi có kết quả giám định chính thức từ đơn vị bảo trì".

Còn thông tin trên báo Tiền Phong, Ban quản lý tòa chung cư cho biết sự cố này khiến nước tràn vào, khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng, trong đó đã khắc phục được 2 thang. Ước tính, kinh phí để thay thế một thang máy mới vào khoảng hơn 2 tỷ đồng, gồm công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới.

Hiện sự việc đang gây chú ý lớn.

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/su-that-3-dua-tre-nem-dep-trung-van-nuoc-khien-thang-may-hu-hong-nang-phai-boi-thuong-2-ty-151102.html
            Gia đình
