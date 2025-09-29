Sự thật 3 đứa trẻ ném dép trúng van nước khiến thang máy hư hỏng nặng, phải bồi thường 2 tỷ

Một số ý kiến cũng cho rằng Ban quản lý cũng phải có trách nhiệm, bởi khi sự việc xảy ra và kéo dài nhiều giờ nhưng ca trực không có phản ứng kịp thời dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Số khác lại nhận định, dù lỗi thuộc về các em nhỏ nhưng việc đền bù tiền tỷ như thế này là quá nặng. Ban quản trị tòa nhà cũng nên xem xét lại để đưa ra mức giá hợp lý nhất.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Dân Trí, bảo vệ tại tòa nhà cho biết: "Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, gia đình 3 cháu bé cũng đã ký và đồng ý với việc bồi thường thiệt hại do thang máy bị hư hỏng.

Tuy nhiên, số tiền 2 tỷ đồng là không chính xác. Ban quản lý và cư dân sẽ cùng thỏa thuận phương án xử lý, sau khi có kết quả giám định chính thức từ đơn vị bảo trì".

Còn thông tin trên báo Tiền Phong, Ban quản lý tòa chung cư cho biết sự cố này khiến nước tràn vào, khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng, trong đó đã khắc phục được 2 thang. Ước tính, kinh phí để thay thế một thang máy mới vào khoảng hơn 2 tỷ đồng, gồm công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới.

Hiện sự việc đang gây chú ý lớn.