Sự phô trương của tràng vỗ tay kéo dài 5, 7, 22 phút tại Cannes

Tại một liên hoan phim, và đặc biệt là Cannes theo kiểu cũ, sự tôn kính, vinh danh theo cách tương tự cũng diễn ra.

Tuy nhiên, khi những tràng pháo tay trở nên quá dài và quá phổ biến tại liên hoan phim, lời chế giễu về nó cũng tràn lan trên mạng xã hội.

Năm nay, The Guardian có bài viết Clapped out: do film festival standing ovations really mean anything? (tạm dịch: Vỗ tay: Sự hoan nghênh nhiệt liệt tại liên hoan phim có thực sự có ý nghĩa gì không?). Còn Esquire Middle East đăng tải bài Why Cannes 'standing ovation' reporting has gotten out of hand? (tạm dịch: Tại sao tường thuật vỗ tay nhiệt liệt tại Cannes đã vượt quá tầm kiểm soát).

Nói lên điều gì?

Trên thực tế, những tràng pháo tay kéo dài của Cannes đưa ra những ví dụ về cách con người ảnh hưởng lẫn nhau trong tiềm thức. Chúng minh họa cách chúng ta bắt đầu các hành động nhóm, ra tín hiệu chấp thuận, đáp lại hoặc từ chối các tín hiệu đó.

"Thật thú vị khi xem chúng như một bài tập xã hội học", Scott Page, giáo sư tại Đại học Michigan, người đã nghiên cứu sự hoan nghênh nhiệt liệt như một mô hình hành vi xã hội, chia sẻ.