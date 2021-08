Sự nghiệp của bộ ba ‘Người Nhện’ trên màn ảnh: Một vai diễn, ba định mệnh

Sau The amazing of Spider-Man nhận được phản hồi khá tốt năm 2012, mọi thứ gần như bị sụp đổ vào năm 2014 khi The amazing of Spider-Man 2 được coi là thảm họa điện ảnh. Andrew cho rằng, những bình luận xấu, ác ý chĩa về phía The amazing spider-Man 2 hoàn toàn do lỗi của Sony. Thậm chí nam tài tử này còn bất ngờ hủy bỏ bữa tối gặp mặt các sếp lớn của Sony mà chỉ thông báo trước không đầy 1 tiếng đồng hồ. Do vậy, nhà sản xuất đã quyết định sa thải Andrew Garfield.

Lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim, Tom Holland nghiễm nhiên trở thành một diễn viên nhí đắt show, qua rất nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ chính kịch (phim How i live now, Locke, The lost city of Z), giả tưởng (In the heart of the see), rồi phim thảm họa (The impossible).

Năm 2016, khi nhân vật Người Nhện chính thức về lại mái nhà Marvel, hãng này thực sự muốn nhân vật con cưng trở về những gì vốn có ở nguyên tác: trẻ trung, tinh nghịch, hồn nhiên và phù hợp hơn với mọi lứa tuổi. Thử vai tới 8 lần, rốt cuộc Tom Holland cũng được lựa chọn làm Người Nhện thứ 3 trên màn ảnh rộng. Nếu không sở hữu sẵn một cơ thể dẻo dai nhờ tập bộ môn ballet từ bé, Tom Holland đã từng nghĩ rằng dù là lần thứ 9 hay 10 thì anh cũng sẽ bị loại.

Nhìn lại vai diễn Người Nhện của Tom Holland, có thể thấy trong Captain America: Civil war, anh vẫn còn nhiều bột phát trong hành động lẫn suy nghĩ thì đến Spider-Man: Homecoming, anh đã luôn lắng nghe và học hỏi. Và đến Spider-Man: Far from Home nhân vật của Tom Holland đã hoàn toàn trưởng thành khi giải quyết nhiều tình huống khó nhằn mà không cần các siêu anh hùng nhiều kinh nghiệm khác cạnh bên.

Sắp tới, Tom Holland sẽ có một vai diễn đặc biệt quan trọng, đó là bộ phim Uncharted chuyển thể tựa game sinh tồn cùng tên cực kỳ ăn khách. Đây sẽ là cơ hội lớn để Tom Holland thoát khỏi hình tượng Người Nhện nhằm tìm kiếm hình ảnh mới mẻ hơn.

Vũ Anh