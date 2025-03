Sứ mệnh xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

Ngọc Trung Học, sinh viên Học viện Ngân hàng: Xây dựng hệ sinh thái số an toàn

Thanh niên có lợi thế lớn trong việc tiếp cận công nghệ mới, khả năng thích nghi nhanh với môi trường số. Chính vì thế, họ phải đi đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực cốt lõi, từ hành chính công, giáo dục, y tế, đến công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Khi thanh niên làm chủ công nghệ, vận dụng hiệu quả dữ liệu, họ có thể tạo ra những giải pháp đổi mới mang tính đột phá, góp phần nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, thanh niên còn có trách nhiệm xây dựng hệ sinh thái số an toàn, minh bạch, hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia, ngăn chặn các nguy cơ an ninh mạng, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn thông tin cho mọi công dân.

Nguyễn Phương Thảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tỉnh Quảng Ninh: Lấy thanh niên làm trung tâm

Thế hệ trẻ hiện nay có tư duy cởi mở, sáng tạo, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức như áp lực học tập, công việc, sự phân tâm từ mạng xã hội và thiếu định hướng rõ ràng. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần đổi mới để phù hợp với đặc điểm thế hệ trẻ và đáp ứng yêu cầu thời đại. Để góp phần xây dựng thế hệ trẻ thời kỳ mới phát triển toàn diện, tổ chức Đoàn cần chuyển mình từ cách tiếp cận truyền thống sang hiện đại, lấy thanh niên làm trung tâm.

Đổi mới phương thức giáo dục bằng công nghệ và trải nghiệm, triển khai phong trào thực tiễn và sáng tạo, cùng các chương trình hành động tập trung vào kỹ năng, khởi nghiệp sẽ giúp thanh niên sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh việc tự học, tự rèn luyện; tập trung triển khai các phong trào, chương trình hành động của Đoàn gắn với thực tiễn và xu hướng; tập trung vào đào tạo các kỹ năng thế kỷ XXI như tư duy phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng số… gắn với các chương trình, cuộc vận động của Đoàn.

Tại Quảng Ninh, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai chương trình giáo dục lý tưởng và kỹ năng số, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia chuyển đổi số, nâng cao năng lực số… Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng; triển khai CLB Streamer, sàn thương mại điện tử góp phần giúp hàng trăm thanh niên khởi nghiệp tăng doanh số bán hàng lên ít nhất 20% và đưa sản phẩm của Việt Nam ra trường quốc tế. Những hoạt động này giúp thanh niên nhận thức được vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, không chỉ là người sử dụng mà còn là người sáng tạo công nghệ, góp phần xây dựng xã hội số.