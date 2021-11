Your browser does not support the audio element.

Sự kiện trực tuyến "Tính chuyện bền vững cùng EcoCity Premia" được phát trực tiếp trên fanpage chính thức của dự án EcoCity Premia tại: https://www.facebook.com/EcoCityPremiaBuonMaThuot.CHgroup.

Poster chương trình.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia bất động sản uy tín, lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, mang đến những góc nhìn đa dạng về sự phát triển bền vững. Các diễn giả nhận định về xu hướng chú trọng mảng xanh, đa dạng tiện ích, hướng đến con người làm trọng tâm, tầm quan trọng của khâu quy hoạch trong phát triển bền vững thời hiện đại.

Trong đó có đề cập đến hai vấn đề: đi tìm nguyên lý vững bền và tính chuyện vững bền cùng EcoCity Premia. Tốc độ phát triển bất động sản tại những thị trường mới, như khu vực Tây Nguyên nói chung và bất động sản Buôn Ma Thuột nói riêng cũng được các chuyên gia đề cập và thảo luận.

Sân khấu ảo mang đến cái nhìn thực tế, sống động nhất về dự án cho khách hàng tham dự sự kiện.

Đến với sự kiện, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm không gian lung linh với sân khấu ảo được thiết kế công phu, hoành tráng và trải nghiệm dòng sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn bán compound cao cấp (tiêu chuẩn áp dụng cho phân khu Milano) - dự án EcoCity Premia mới được ra mắt gần đây. Nằm trong dòng sản phẩm cấp cao được tích hợp giải pháp thông minh cùng hệ thống an ninh, dự án mang đến trải nghiệm sống cao cấp, tiện nghi.