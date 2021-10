Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 11-17/10: Thế giới đợm buồn vì bạo lực; Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng

Trong một thông cáo chung, đại diện của Hezbollah và Amal đều đã lên tiếng cáo buộc nhóm vũ trang Thiên chúa giáo Lebanon đứng đằng sau và kích động vụ tấn công. Người đứng đầu lực lượng này, ông Samir Geagea, đã lên tiếng phản đối vụ đấu súng, nhưng không có ý kiến về các cáo buộc của hai phong trào trên.

Quân đội Lebanon được triển khai gấp rút tại hiện trường chỉ vài giờ sau vụ tấn công, thông báo đã bắt giữ 9 đối tượng tình nghi, bao gồm 1 công dân Syria.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun khẳng định sẽ sớm bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm cho tình hình bạo lực. Trong khi đó, Thủ tướng Najib Mikati cũng đưa ra lời xin lỗi tới người dân nước này và thông báo ngày 15/10 là ngày tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đại diện Uỷ ban châu Âu (EC) và người phát ngôn Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Iran, Nga, Ai Cập, Pháp, Kuwait đều đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Lebanon và kêu gọi các bên liên quan cùng kiềm chế.

IS lại là thủ phạm gây ra vụ đánh bom mới nhất ở Afghanistan. (Nguồn: NYP)

Đánh bom đẫm máu tại Kandahar, Afghanistan

Một vụ đánh bom liên hoàn tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Kandahar, nơi Taliban được khai sinh, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom.

Các nhân chứng cho biết tiếng nổ lớn vang lên khi hàng chục người tập trung bên trong nhà thờ Imam Barga giữa trung tâm thành phố để tham gia lễ cầu nguyện. Trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, IS-K cho biết 2 phần tử đánh bom liều chết đã tiến hành các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các khu vực của thánh đường.

Lực lượng đặc biệt của Taliban vẫn đang tiến hành điều tra về vụ tấn công. Trong khi đó, chính quyền thành phố Kandahar kêu gọi người dân hiến máu để cứu chữa các nạn nhân.

Kandahar là nơi Taliban được thành lập cách đây gần 30 năm và được xem là một trong những khu vực có an ninh khá ổn định. Tuy nhiên, gần đây tại Afghanistan thường xuyên xảy ra các vụ tấn công, như vụ đánh bom liều chết tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz hay vụ nổ tại thủ đô Kabul. Từ khi Taliban nắm quyền giữa tháng 8/2021, IS-K đã xác nhận tiến hành ít nhất 6 vụ đánh bom đẫm máu.

Taliban đang chịu áp lực phải kiềm chế chi nhánh của IS tại Afghanistan vì cam kết với cộng đồng quốc tế. Dù vậy, chính phủ lâm thời do Taliban thành lập ở Afghanistan vẫn chưa được quốc tế công nhận, gặp phải nhiều khó khăn do thiếu ngân sách và nguồn viện trợ nước ngoài dành cho Afghanistan bị cắt giảm.

Hung thủ người Đan Mạch Espen Andersen Brathen. (Nguồn: Reuters)

Tấn công bằng cung tên tại Na Uy

Theo giới chức trách Na Uy, tối ngày 13/10, một kẻ tấn công đã sử dụng cung tên bắn vào đám đông đang mua sắm ở thị trấn Kongsberg, phía Tây Nam thủ đô Oslo. Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ông Oeyvind Aas, cảnh sát trưởng thị trấn Kongsberg cho biết: “Kẻ gây ra vụ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ và hiện không truy bắt thêm người nào nữa. Dựa trên thông tin hiện có, chúng tôi tin rằng chỉ có một người đứng sau vụ việc này.”

Cảnh sát địa phương cho biết, nghi phạm bị bắt giữ là một công dân Đan Mạch 37 tuổi đang sinh sống tại thị trấn.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg miêu tả đây là một vụ tấn công là “kinh hoàng” và cho rằng hiện còn quá sớm để suy đoán về động cơ đằng sau.