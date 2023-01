Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/1

* NBB: CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy công bố BCTC quý IV/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Theo đó, quý IV/2022, NBB doanh thu đạt 176 tỷ đồng, cao gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ; lãi gộp đạt 74 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2022, NBB ghi nhận doanh thu đạt 466 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 313 tỷ đồng của cả năm 2021.

* TIS: CTCP Gang thép Thái Nguyên báo lỗ 17 tỷ đồng trong quý IV/2022; lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt 6 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2021.

* HND: CTCP Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ 7,2 tỷ đồng trong quý IV/2022, lũy kế cả năm 2022 vẫn lãi 601 tỷ đồng, tăng 25%.

* HBC: Cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tăng trần trong phiên chiều 17/1, với dư mua ở mức giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị lên 9.300 đồng/cp.