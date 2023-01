Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/1

Sự kiện doanh nghiệp niêm yết

* VN-Index: Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận một tuần giao dịch giằng co và không biến động quá nhiều. Tính cả tuần, chỉ số chính tăng nhẹ 8,73 điểm, lên mức 1.060,17 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 436 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 20,65% so với tuần giao dịch trước. Còn sàn HNX đạt trung bình gần 51 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 16,52% so với tuần giao dịch trước.

* VN-Index: Tuần qua, các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá, trong đó có VCB (+2,4%), ACB (+4,3%), VIB (+7,0%), và VPB (+2,4%). Trụ cột khác của chỉ số VN-Index là nhóm bất động sản chứng kiến sự phân hóa, chỉ có VHM (+4,2%), NVL (+5,2%) tăng mạnh, còn KDH (-5,8%), NLG (-12,9%), và CRE (-8,6%) giảm sâu. Dòng tiền cũng hướng tới các cổ phiếu xây dựng, bao gồm VCG (+7,7%), HHV (+6,8%) và FCN (+5,4%).

* VN-Index: Dữ liệu cho thấy khối ngoại đã ròng rã mua từ tháng 11/2022 đến nay (tính tại phiên 13/1/2023), với tổng giá trị đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,34 tỷ USD.