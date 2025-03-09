Sự giàu có của Jennie (BlackPink)

Ngày 3/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ODD ATELIER, công ty quản lý của Jennie, dự kiến chuyển trụ sở chính đến tòa nhà mới xây dựng ở phường Hannam, quận Yongsan, Hàn Quốc, vào tháng 11. Quyết định này được đưa ra khi hợp đồng thuê văn phòng hiện tại ở phường Itaewon (Seoul) hết hạn vào tháng 10.

Tòa nhà mới có diện tích gần 1.000 m2 với 5 tầng, bao gồm tầng hầm và 4 tầng nổi. Công trình được thiết kế bởi Hong Tae Seon, kiến trúc sư duy nhất làm việc ở Hàn Quốc được cấp phép hành nghề tại Mỹ, là thành viên danh dự của Viện kiến trúc Mỹ (AIA). Công trình sử dụng vật liệu cao cấp và ngoại thất lấy cảm hứng từ phòng trưng bày, từ tầng thượng có thể nhìn toàn cảnh ra sông Hàn.